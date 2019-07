En Bolivia, tres enfermedades son transmitidas por roedores

Fotografia: Opini√≥n Agrandar la foto + Twittear Un reciente brote de Arenavirus del genotipo Chapare en el norte pace√Īo provoc√≥ la muerte de tres personas en el pa√≠s y otra est√° en estado cr√≠tico, lo que ha centrado la atenci√≥n en este tema, sobre todo en la identificaci√≥n del vector, con investigaciones que apuntan a los roedores. Pero esta no es la √ļnica enfermedad que puede ser transmitida por esos animales, tambi√©n est√° la leptospirosis, sin afectados en lo que va del a√Īo, y el hantavirus, que ya se ha cobrado la vida de ocho personas, en cuatro departamentos. Las autoridades sanitarias y entendidos en el tema indican que el mayor riesgo est√° en el campo, donde se deben tomar medidas de precauci√≥n, pues la deforestaci√≥n, el cambio clim√°tico y la eliminaci√≥n de animales controladores naturales de los roedores, han dejado al hombre m√°s expuesto a contraer estas enfermedades. El jefe de Epidemiolog√≠a del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Roberto T√≥rrez, explica que la fiebre hemorr√°gica boliviana (producida por el Arenavirus) y el hantavirus, tienen como transmisores a roedores del campo; mientras que la leptospirosis, a una variedad de mam√≠feros, tanto silvestres como dom√©sticos, entre ellos la rata negra (Rattus rattus) y el rat√≥n com√ļn (Mus musculus). Fiebre Hemorr√°gica Boliviana En el caso de la fiebre hemorr√°gica boliviana, el infect√≥logo Juan Saavedra refiri√≥ que es producida por los virus Machupo y Chapare. El primero fue descubierto en 1963 por especialistas estadounidenses, que tambi√©n dieron con el transmisor: al roedor¬†Calomys Callosus. Record√≥ que aquella vez el brote se dio en el municipio beniano de San Joaqu√≠n, con varias muertes y cientos de infectados; mientras que el virus Chapare tuvo su primer brote en el tr√≥pico cochabambino, entre diciembre de 2003 y enero de 2004; y recientemente reapareci√≥ en el norte pace√Īo; sin embargo, se desconoce qu√© roedor lo transmite. El m√©dico indic√≥ que los virus Chapare y el Machupo son de la misma familia, pero gen√©ticamente distintos. "El virus Chapare se parece m√°s al virus Sabia de Brasil, pues produce igualmente da√Īos en el h√≠gado", precis√≥. Hantavirus Esta es la otra enfermedad transmitida por roedores del campo; en este caso son del g√©nero¬†Oligoryzomys, llamados com√ļnmente como ratones de cola larga. Generalmente los casos de infecci√≥n ocurren en campamentos, granjas y otros lugares en el √°rea rural, donde se pueden encontrar roedores que albergan el virus, como ocurri√≥ con el brote en la Escuela de C√≥ndores de Sanandita, en Yacuiba, que caus√≥ la muerte de dos soldados. Las personas lo adquieren por inhalaci√≥n de excretas (orinas y heces) de roedores infectados y la saliva. Los datos oficiales dan cuenta que en lo que va del a√Īo se han registrado 34 casos confirmados de esta enfermedad en el pa√≠s, de los cuales siete son personas que perdieron la vida a causa del virus. Los casos ocurrieron en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Tarija. El gerente de Epidemiolog√≠a del Sedes explic√≥ que en Santa Cruz los casos aparecen principalmente en zonas del norte cruce√Īo. Leptospirosis Es producida por la bacteria Leptospira, que puede estar en aguas que han sido contaminada por orinas de mam√≠feros infectados, entre ellos, las ratas. No se ha registrado casos de personas afectadas en lo que va del a√Īo. El Arenavirus muere con el sol Por su parte, el jefe nacional de Epidemiolog√≠a del Ministerio de Salud, Jhemis Molina, reiter√≥ que el riesgo de m√°s contagios por Arenavirus es muy bajo porque este virus, al igual que cualquier otro virus, se inactiva en pocas horas con los rayos del sol. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario