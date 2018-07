Entre 8 y 9 emergencias por día se registran por quemas en Santa Cruz

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear En los últimos tres días, un promedio de ocho a nueve emergencias por quemas se registran a diario en el departamento de Santa Cruz, según información proporcionada por Yovenka Rosado, responsable del programa de Mitigación de Incendios de la Gobernación. Según Rosado, el miércoles por la noche fueron apagados varios incendios por los equipos de emergencia, registrados en el área metropolitana de Santa Cruz, concretamente en Warnes, Cotoca, La Guardia y la capital cruceña. La mayoría de los incendios fueron causados por quema de basura y de pastizales de lotes baldíos. Uno de los incendios forestales que permanece activo es el que se registra en el Parque Nacional Histórico y Arqueológico Santa Cruz la Vieja. El fuego se inició el martes y hasta ayer las brigadas no habían logrado sofocar las llamas. Según Rosado, hasta el momento unas 200 hectáreas han sido afectadas por el fuego descontrolado. Guillermo Capobianco, coordinador del COED del municipio de San José, explicó que los focos de quema están en la serranía y no en el área urbana. "Hemos evitado que el fuego cruce la carretera (hacia Paraguay), se ha ido hacia al sur (serranía); las llamas son avivadas por los fuertes vientos", manifestó. Explicó que en la tarea de combate al fuego participan guardaparques, unos 20 soldados del Regimiento Ismael Montes y funcionarios de la comuna. Para sofocar las llamas no disponen de un carro bombero, por lo que utilizan mochilas, ramas y otras herramientas. No obstante, en opinión del coordinador, solo con una lluvia podrían ser sofocadas las llamas. Según Capobianco, los incendios en San José de Chiquitos se han incrementado desde hace 15 días. Comentó que en Taperas ardieron 800 hectáreas hace unos 10 días. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario