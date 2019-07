Equipo de Salud reingresarÃ¡ a Caranavi para control de roedores

Fotografia: APG Noticias Agrandar la foto + Twittear La ministra de Salud, Gabriela Monta√Īo comunic√≥ que el martes un nuevo equipo de t√©cnicos del Ministerio de Salud se trasladar√° a Carnavi para hacer control de roedores, tras confirmarse¬†el fallecimiento de una mujer contagiada con hantavirus, pero se descart√≥ nuevos casos de arenavirus. "El d√≠a de ma√Īana (martes) un equipo del Ministerio de Salud conformado por 20 m√©dicos y cinco t√©cnicos en control biol√≥gico y roedores, junto con otro equipo del Sedes,¬†van a ingresar a la zona de Caranavi y de Guanay, a seguir haciendo un trabajo¬†para el control de roedores", comunic√≥. Agreg√≥ que equipos t√©cnicos del Ministerio seguir√°n trabajando hasta el mi√©rcoles en la investigaci√≥n mastozoolog√≠a sobre el roedor portador del arenavirus. Respecto a la muerte de una mujer contagiada con arenavirus en Palos Blancos y que falleci√≥ en el Hospital del Norte de la ciudad de El Alto, confirm√≥ que los estudios realizados, confirmaron que la causa del fallecimiento fue hantavirus y no arenavirus, en ese sentido descart√≥ que en el pa√≠s se hayan reportado nuevos casos del virus que hasta hace unas semanas era desconocido en el pa√≠s. "Se ha verificado ¬īlaboratorialmente¬ī que esta persona contrajo hantavirus, no arenavirus (...)¬†se ha descartado arenavirus y se ha verificado por laboratorio la presencia de hantavirus en las muestras que se ha tomado a esa paciente. Por lo tanto se descarta la posibilidad de un nuevo caso de arenavirus en el departamento La Paz", remarc√≥. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario