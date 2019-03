Estadio ofrecido para el Mundial 2030 vale por 24 mil ítems de salud

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Activistas, pol√≠ticos y personalidades cuestionaron la propuesta del Gobierno del MAS y del presidente Evo Morales de presentar la candidatura del pa√≠s como subsede del Mundial de F√ļtbol 2030, lo que implicar√≠a un gasto de al menos $us 350 millones s√≥lo para un estadio. Esta cifra, seg√ļn comparaciones basadas en datos oficiales, equivale a 24 mil √≠tems en salud, ocho hospitales de tercer nivel equipados (o tres de cuarto nivel), 23 mil viviendas sociales o duplicar el presupuesto actual del Sistema √önico de Salud (SUS). El Gobierno anunci√≥ en su video promocional para la postulaci√≥n a la subsede del Mundial, que el Estado construir√° al menos un estadio como el Wanda Metropolitano, propiedad del Atl√©tico de Madrid, club que mont√≥ esa infraestructura por 310 millones de euros, es decir, m√°s de $us 350 millones. "Es una locura. Pretenden gastar casi $us 400 millones en un solo estadio para dos partidos del mundial 2030", se√Īal√≥ el diputado Amilcar Barral (UD). Para el legislador la obra ser√≠a un elefante blanco como sucedi√≥ con el Parlamento Suramericano, que cost√≥ casi 50 millones de d√≥lares, y el museo de Orinoca, por el que se erog√≥ 8 millones de la misma moneda. Seg√ļn datos oficiales, el Gobierno destin√≥ para esta gesti√≥n 112.801.507 millones de d√≥lares para la creaci√≥n de 8.903 recursos humanos entre especialistas, m√©dicos, enfermeras, t√©cnicos, etc. El costo del estadio equivale a m√°s de 24 mil √≠tems en salud. El d√©ficit actual de estos profesionales en Bolivia es de 30 mil √≠tems. Siguiendo con datos oficiales, la Agencia Estatal de Vivienda construye las casas de acceso social con un costo de entre 15 mil y 20 mil d√≥lares. Es decir, que el dinero del estadio servir√≠a para construir al menos 23 mil viviendas de este tipo. El SUS presupuest√≥ para este a√Īos 201 millones de d√≥lares, que servir√° para dar atenci√≥n gratuita al 51% de la poblaci√≥n que no tiene acceso a ning√ļn plan de seguridad social a corto plazo. Son 1.200 prestaciones de salud. El dinero del escenario equivale a duplicar este presupuesto. Asimismo, el costo promedio de un hospital de tercer nivel equipado asciende a cerca de $us 50 millones. En tanto, uno de cuarto nivel, como el Instituto Gastroenterol√≥gico que se construye en La Paz, llega a costar entre 100 a 110 millones de d√≥lares. Lo que equivale a ocho hospitales de tercer nivel. Una unidad educativa totalmente equipada para mil estudiantes tiene un costo de entre Bs 8 a 11 millones de, seg√ļn datos publicados en notas de prensa del Ministerio de Educaci√≥n. Es decir, que con el costo del estadio se podr√≠a construir y equipar m√°s de 320 unidades educativas modernas. Opiniones "Mejor construyan un hospital moderno", opin√≥ en redes sociales el periodista deportivo V√≠ctor Quispe. Por su parte, el economista Carlos Zapata public√≥ en Twitter: "¬°Qu√© lejos estamos de saber identificar nuestras urgencias! La idea de destinar cientos de millones para que Bolivia pueda ser una subsede de un Mundial de f√ļtbol parece una aberraci√≥n". En la misma l√≠nea, la exsenadora por el MAS en Cochabamba Carmen Peredo public√≥: "Obvio que existen otras prioridades. El domingo vi por lo menos cuatro barrios donde hac√≠an kerm√©s para alguna persona enferma, entre ellos dos ni√Īos con c√°ncer.¬† Entonces qu√© se debe priorizar". ¬† 350 millones de d√≥lares costar√≠a el estadio que construir√° Bolivia para postular a ser subsede del Mundial de F√ļtbol 2030. ¬† CUATRO PA√ćSES POSTULAN A 2030 El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ser√° el anfitri√≥n este jueves de un almuerzo en el que se oficializar√° la candidatura conjunta de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay a ser "pa√≠ses sede" del Mundial 2030, seg√ļn inform√≥ el Clar√≠n. Hasta ahora, no hubo pronunciamiento de los pa√≠ses respecto a la intenci√≥n boliviana de ser subsede de la cita mundialista, aunque por las declaraciones parece una idea que se aleja cada d√≠a m√°s de hacerse realidad. Seg√ļn el video oficial de la postulaci√≥n boliviana, el Estado construir√≠a al menos un estadio moderno en Santa Cruz o Cochabamba. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario