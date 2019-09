Evacúan 4 pueblos de Roboré y el fuego acecha al Noel Kempff

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear En las √ļltimas horas, 70 familias fueron evacuadas de cuatro comunidades del municipio cruce√Īo de Robor√© por los incendios, adem√°s hay otras cuatro poblaciones en riesgo. Seg√ļn autoridades y voluntarios, ¬†el fuego acecha al parque ¬†nacional Noel Kempff Mercado. "Hoy (ayer) el departamento de Santa Cruz ¬†mantiene un 66% de riesgo alto", inform√≥ ¬†el responsable de Control de Incendios Forestales de la Gobernaci√≥n cruce√Īa, Jorge Adri√°zola. ¬†Recalc√≥ que persisten ¬† 58 incendios activos en ¬†la Chiquitania. El ¬†funcionario ¬† indic√≥ que ya ¬†evacuaron ¬†a pobladores de la comunidad de Yororob√° de Robor√©. ¬†Seg√ļn la Gobernaci√≥n, los comunarios de ¬†Limoncitos, Uruc√ļ y San Carlos tambi√©n est√°n en riesgo por los incendios. "El fuego est√° bastante cerca de Robor√©. Est√° a 10 kil√≥metros", indic√≥ Adri√°zola el mi√©rcoles y detall√≥ que el avance de las llamas "era lento" ¬†porque los ¬†vientos ¬†se dirig√≠an hacia el norte. Este panorama cambi√≥ ayer y ¬†se fueron ¬†al ¬† sur. "El ¬†fuego se est√° acelerando y se teme que ¬† los incendios lleguen de forma r√°pida ¬†a tres comunidades", sostuvo. Horas m√°s tarde, ¬†el presidente del Comit√© C√≠vico de Robor√©, Mart√≠n Carrillo, ¬†detall√≥ que 70 personas fueron evacuadas de las cuatro comunidades. ¬†"El fuego ya est√° a un kil√≥metro del √°rea urbana", explic√≥. El funcionario ¬†de la gobernaci√≥n ¬†asegur√≥ que hay ¬†otras cuatro comunidades que est√°n en riesgo forman parte ¬†de los municipios de Carmen Rivero T√≥rrez y Puerto Su√°rez. "A√ļn son monitoriados ¬†esos lugares", dijo. Los incendios a√ļn son cr√≠ticos en ¬†los municipios de Concepci√≥n, San Ignacio de Velasco y San Mat√≠as. En la √ļltima poblaci√≥n, ¬†se registraron 10 casas quemadas y 10 familias afectadas. Desde hace m√°s de un mes, el incendio no cesa en la Chiquitania boliviana. Hasta ¬†la fecha, el fuego ¬†ya arras√≥ 2,3 millones de hect√°reas y afect√≥ a 16 municipios. El 17 de agosto, la Gobernaci√≥n cruce√Īa ¬†declar√≥ ¬†desastre departamental y solicit√≥ al Gobierno central una ¬†medida similar a nivel nacional. El pedido ¬†es negado por el Ejecutivo bajo el argumento de que en el pa√≠s hay las condiciones para controlar el incendio. El ¬†fuego acecha ¬†al parque Seg√ļn voluntarios de ¬†San Ignacio de Velasco, el parque ¬† Noel Kempff Mercado ¬†es amenazado por los incendios. Este sitio ¬† tiene ¬†2.700 especies de plantas. "El fuego est√° a 15 kil√≥metros del parque", ¬† inform√≥ a P√°gina Siete ¬† ¬†la voluntaria Carla Vizcarra. A√Īadi√≥ que ¬†en el sector no se cuenta con personal ¬†que trabaje en la mitigaci√≥n de ¬†las quemas. ¬†"Lo bueno es que ¬†el incendio se acerca de forma lenta. Eso nos da un poco de aliento porque estimamos que si se hacen las tareas pertinentes, entonces se ¬†podr√° ¬†sofocar el incendio", acot√≥. De acuerdo con Adri√°zola, ¬†maquinaria pesada fue desplazada a San Ignacio ¬†de Velasco. "Se est√° llevando dos orugas", coment√≥ y aclar√≥ que ¬†la labor de ¬†estos equipos es abrir ¬† brechas de unos cinco ¬†metros de ancho. Estos espacios ser√°n evaluados por los ¬†bomberos, quienes ¬† definir√°n si es ¬†necesario ensanchar esas √°reas usando t√©cnicas de l√≠neas negras de contrafuego. Este trabajo ser√° realizado por ¬†personal experimentado. El funcionario de la Gobernaci√≥n explic√≥ que ¬†s√≥lo cuentan con esa maquinaria y ¬†que requieren m√°s de ¬†equipos para ¬†atender a los ¬†otros ¬†municipios afectados. "Necesitamos dos para cada poblaci√≥n afectada", inform√≥ Adri√°zola. El Ministro de Defensa, Javier Zavaleta, inform√≥ ¬†que ¬†de ¬† 3.000 focos de calor que se registraron en el departamento se redujeron a 600. Las ¬†labores de mitigaci√≥n, ¬†sostuvo la autoridad, se desarrollan ¬†incluso por la noche. En las zonas m√°s afectadas trabajan ¬†m√°s de ¬†20 aeronaves. ¬†Se desplazan tambi√©n 5.000 personas, ¬†entre uniformados de Fuerzas Armadas y ¬†bomberos, entre otros. Dotaci√≥n ¬†de agua Sequ√≠a ¬†El Ministerio de Medio Ambiente y Aguas entreg√≥ ayer botellones y tanques de agua a las poblaciones que sufren ¬†sequ√≠a en el departamento de Santa Cruz.

Dotación  La viceministra de Agua Potable y Saneamiento Básico, Julia Collado, dijo que atienden a las comunidades de  Aguas Calientes, San Lorenzo Nuevo y San Lorenzo Viejo, además trabajan en las otras  zonas  que fueron afectadas por el incendio.

Variabilidad climática  Las autoridades  del Gobierno  indicaron que  los fuertes vientos, baja humedad y  las altas temperaturas provocan  los focos de calor.