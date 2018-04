Evo, Mesa y Veltzé piden investigación del caso Odebrecht

Fotografia: El Potosí Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales y los exmandatarios Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, las tres autoridades que en su momento impulsaron, ejecutaron e inauguraron carreteras ejecutadas por Camargo Correa, Oderbrecht y otras empresas brasileñas, pidieron una investigación a fondo de los alcances del caso Lava Jato en Bolivia.

"Decidí pedir a la Asamblea que haga una investigación de esas autoridades como se menciona y que dé con los autores si hubo extorsión, soborno en construcción de obras", indicó Morales, ayer en la mañana.

El Presidente agregó que es el más interesado en que se investiguen las denuncias de supuesto pago de comisiones a funcionarios del desaparecido Servicio Nacional de Caminos (SNC) y aprovechó en reiterar que el Gobierno "no está implicado en corrupción con empresas, menos con Odebrecht". Sobre el mismo tema, la respuesta de Mesa no demoró y, a través de su página web, presentó sus descargos.

"Queda claro que en mi gobierno se inició la adjudicación y la firma de contratos correspondientes para la ejecución de los tramos señalados (...). Respaldo plenamente la decisión de llevar adelante una amplia y profunda investigación sobre este tema por las instancias jurisdiccionales que correspondan", publicó en el sitio carlosdmesa.com.

Por su parte, el expresidente Rodríguez Veltzé utilizó su cuenta en la red social Twitter para referirse al mismo tema. Manifiesto mi acuerdo y disposición de colaborar con todas las investigaciones conducentes a establecer la verdad sobre supuestas actividades ilícitas en la contratación y ejecución de obras por firmas constructoras brasileñas en Bolivia", escribió.

Ante el pedido expresado ayer por el Jefe de Estado, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, confirmó la modificación del orden del día de la sesión ordinaria del Legislativo de hoy, para conformar la comisión mixta, que estará a cargo de investigar las denuncias que vinculan a autoridades nacionales con el caso de pago de comisiones de Odebrecht.

Al respecto, el expresidente Jorge Tuto Quiroga solicitó que la comisión incluya en su mayoría a legisladores opositores y no a funcionarios afines al partido de Gobierno. "Si de verdad se quiere hacer esta investigación, que se investigue a todas y cada una de las empresas brasileñas y que se conforme una comisión donde se tenga la mayoría de oposición", señaló Quiroga.

El viernes, Página Siete informó de la existencia de un documento que revela el pago de dos presuntas comisiones a la gerencia general del Servicio Nacional de Caminos, hoy Administradora Boliviana de Carreteras, por la carretera Roboré-El Carmen.

La prueba en cuestión aparece en los archivos de una investigación periodística realizada en Perú, con el título "Expediente Lava Jato" y habría sido entregada por Marcelo Odebrecht a la Fiscalía del país vecino. En el documento, fechado en 2006, se lee en portugués: "Los próximos valores relacionados son referentes a obras en el exterior y de las que podemos relacionar 1.- Bolivia, Roboré-El Carmen 93.334 dólares, pago relacionado a GG (gerencia general)-SNC, que serían de alguna comisión, no identificada. 2.- Bolivia, Roboré-El Carmen, 5.000 dólares obras diversas".

Las constructoras relacionadas con el caso Lava Jato y que trabajaron en el país son ARG-Camargo Correa, Queiroz Galvao, OAS y Odebrecht, que se adjudicaron al menos siete obras en el país, según una investigación del Grupo de Diarios de las Américas Los periodos en los que los trabajos fueron adjudicados, ejecutados y entregados datan de 2003, 2005, 2008, 2009 y 2013, coincidentes con los mandatos de Mesa, Rodríguez Veltzé y la actual gestión de Evo Morales.

En una documentación del Ministerio de Justicia de Brasil del 5 de octubre de 2009, revelada por El Deber, se hace referencia al pago de 18.750 dólares por Roboré-El Carmen a C. Morales (exministro de Vivienda en 2005). Además se menciona el pago de 93.334 dólares como un "anticipo" a la gerencia general del SNC, que en 2006 ocupaba Jorge N.Peredo Flores. Mesa emitió 4 decretos para "garantizar" los trabajos En su portal web oficial (carlosdmesa.com), el expresidente Carlos Mesa reconoció haber emitido cuatro decretos para "garantizar" la construcción de los tramos Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción, en Santa Cruz. "Para garantizar la realización de estos tramos, durante mi gobierno emití los DS 27693, del 20 de agosto de 2004, y 27794, del 15 de octubre de 2004, que instruían al Servicio Nacional de Caminos licitar y suscribir el contrato para la construcción y supervisión de los tramos Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción (233 Kms), con financiamiento del 80% provisto por las empresas proponentes y el 20% que debía ser gestionado por el Ministerio de Hacienda", escribió el exmandatario.

Los otros dos decretos son el 27982, del 18 de enero de 2004, y el 27997, del 1 de febrero de ese mismo año, con los que se aceptaban las condiciones de financiamiento de los proponentes y autorizaban al SNC a proseguir con el proceso de licitación de ambos tramos.

"La imposibilidad de conseguir el financiamiento para la contraparte estatal impidió que (los acuerdos suscritos) entraran en vigencia. Fue el gobierno que nos sucedió (el de Rodríguez Veltzé) el que adjudicó finalmente las obras y suscribió los contratos correspondientes", aclaró Mesa.

El expresidente precisó que el 30 de septiembre de 2005, Rodríguez Veltzé promulgó la Ley 3187, que autorizaba al Ejecutivo "licitar y contratar la construcción y supervisión del tramo carretero Roboré-Puerto Suárez".

Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario