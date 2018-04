Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Ante los cuestionamientos y voces de oposición, el presidente Evo Morales dejó este martes el destino del proyecto hidroeléctrico Rositas, en manos del departamento de Santa Cruz, mientras representantes del Área Natural de Manejo Integrado de Río Grande y Valles Cruceños (ANMI) mantienen vigente un recurso de Acción Popular impugnando la ejecución del proyecto ante un juez de Lagunillas en Santa Cruz. "No puedo entender que algunas familias y algunos pequeños grupos se opongan sobre los sueños de un departamento, dejo en manos del departamento, superemos los problemas. Algunas personas que tienen hotelería y empresas turísticas del oriente boliviano, van a Estados Unidos a protestar contra el proyecto Rositas o el Bala y mi queja: yo no escucho ni cómo responder y defender nuestro proyecto", dijo Morales en la ciudad de Santa Cruz. Pidió a los dirigentes e instituciones afines al gobierno, garantizar las grandes inversiones en el departamento de Santa Cruz, como también de otras regiones donde hay proyectos hidroeléctricos. Un despacho de radio de Santa Cruz de la red Erbol, dio cuenta que en días pasados se realizó un encuentro entre el ministro de Gobierno Carlos Romeros, representantes de la ANMI y dirigentes de los pueblos, posiblemente afectados, para darles una explicación sobre los alcances y beneficios del proyecto Rositas. El representante de ANMI Gary Rodríguez calificó de productivo el encuentro porque se ha consolidado la vigencia de una institucionalidad conformada por la ANMI, Comité de Defensa Tierra y Territorio de Comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Rositas, autoridades electas y concejales. Dijo que a partir de este encuentro -que no fue visible a los medios de prensa - se establecerá mesas de diálogo para ir profundizando el debate sobre la magnitud y los beneficios, aunque en esa oportunidad no se habló de las consecuencias que va traer del proyecto. Rodríguez sostuvo que tampoco se abordó el tema de la Acción Popular que fue presentado en Cochabamba, donde un juez se declaró sin competencia y fue derivado a la población de Lagunillas, donde un juez deberá resolver la viabilidad o no del proyecto que busca inyectar 600 megavatios al Sistema Interconectado Nacional (SIN), con una inversión inicial de 1.000 millones de dólares. "El recurso sigue en pie, sigue, continúa. Es un derecho que han presentado los pueblos indígenas y todo el comité se ha solidariza, se adhiere y está pendiente del Juez de Lagunillas", dijo el representante. El pasado 2 de abril el Juez, convertido ahora en Tribunal de Garantías, admitió el recurso suspendiendo toda actividad administrativa o jurídica del proyecto Rositas, hasta que se lleve adelante la audiencia que defina la situación. El dirigente Benigno Barrientos, en declaraciones a radio Santa Cruz, destacó las palabras del ministro Romero en sentido que el proyecto no puede vulnerar derechos de nadie, sino respetar los derechos de acuerdo a los usos y costumbres de las comunidades, sin afectar a nadie. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario