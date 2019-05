Evo se abre a exportación de soya sin dañar mercado interno

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El presidente Juan Evo Morales Ayma, a trav茅s de un tuit, asegur贸 conocer la preocupaci贸n de los productores de soya a causa de la ca铆da internacional de su precio y adelant贸 que el Gobierno implementar谩 medidas que permitan la exportaci贸n del grano, eso si aclar贸, sin perjudicar al mercado interno. "Hemos escuchado el pedido de nuestros hermanos productores de soya. Lamentamos que la variaci贸n de precios del mercado聽internacional afecte a estos sectores productivos e industriales. Vamos a implementar medidas para exportar ese producto sin perjudicar al mercado interno", poste贸 Morales en Twitter. Al respecto, Jaime Hern谩ndez, gerente general de la Asociaci贸n de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), sostuvo que las declaraciones del presidente corresponden a una decisi贸n pol铆tica que ya ha sido tomada para liberar la exportaci贸n del 'grano de oro'. "El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras ha quedado en聽trabajar en un instrumento que garantice el abastecimiento del mercado interno que demanda apenas el 20% de la producci贸n total", precis贸 Hern谩ndez. En la misma l铆nea, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Cesar Cocarico, manifest贸 que el Gobierno no ha descartado la liberaci贸n plena en la exportaci贸n de soya, siempre que el grano no falte para la industria nacional. Asimismo, aclar贸 que actualmente se tiene un cupo de exportaci贸n de 600.000 toneladas, pero que solo se ha ocupado 5.000 toneladas, situaci贸n聽que los peque帽os productores atribuyeron a la burocracia en el comercio exterior, por lo que la autoridad nacional adelant贸 que se buscar谩 agilizar esta situaci贸n. Productores con dudas Sobre el tema, Isidoro Barrientos, presidente de la C谩mara Agropecuaria del Peque帽o Productor del Oriente (Cappo), consider贸 que la liberaci贸n total de las exportaciones de la soya es una soluci贸n a largo plazo y que podr谩 ser trabajada en las campa帽as de invierno y verano del pr贸ximo a帽o, por lo que no lo ven como una soluci贸n, particularmente, para los peque帽os productores. Barrientos sostuvo que la primera medida que tendr谩 un efecto positivo para el sector, es que las industrias se sienten a negociar con los productores y se acuerde el pago de un precio justo por la tonelada de soya que, a su criterio, no debe ser menor a los $us 300, valor que les permitir谩 hacer frente a los gastos de producci贸n que en promedio es de $us 400 por hect谩rea. Un segundo punto que Barrientos ve necesario es la inyecci贸n econ贸mica de alrededor de Bs 1 mill贸n que les permitir谩 hacer frente a la mora que arrastran los productores que en la banca llega al 35%, mientras que en las casas comerciales oscila entre el 60% y el 65%. El ministro Cocarico adelant贸 que tambi茅n se articular谩n distintas mesas de trabajo con la Autoridad de Supervisi贸n del Sistema Financiero (ASFI) para analizar la reprogramaci贸n de los cr茅ditos y dem谩s deudas del sector productivo. 驴Reprogramar? Desde la Asociaci贸n Boliviana de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agr铆colas y Pecuario (Aprisa) y de la Asociaci贸n de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), informaron de que han apoyado con tecnolog铆a y financiamiento m谩s del 90% del requerimiento de los productores, principalmente peque帽os y medianos, ascendiendo el monto a $us 400 millones en la gesti贸n 2018. Por ello, considera que la reprogramaci贸n de deudas por la compra de insumos agropecuarios e incluso la condonaci贸n de parte del capital como requisito para el pago de los insumos que se les financi贸, implicar铆a un "colapso comercial, econ贸- mico, la desaparici贸n de fuentes de trabajo" de este sector. Cabe destacar que Mario Aguirre, director ejecutivo de Aprisa,聽coment贸 que la mora del sector productivo viene desde 2016, deuda que se incrementar谩 a煤n m谩s cuando se cierren los precios entre los productores y la industria en la campa帽a actual. "Solicitamos la necesidad de realizar acciones inmediatas de pol铆tica econ贸mica por parte del gobierno central, mediante la conformaci贸n de mesas de trabajo p煤blico-privado con todos los actores, para lograr la soluci贸n de los problemas estructurales de la cadena agro productiva y as铆, alcanzar soluciones integrales", se帽ala la postura de las instituciones proveedoras de insumos. 聽 Transporte Otro sector de la cadena productiva que est谩 siendo afectado por la baja en los precios de la soya, es el transporte pesado, por ello est谩n pidiendo al igual que los productores la liberaci贸n total de las exportaciones del grano. Por ello, la Asociaci贸n Transporte Pesado Internacional "Asociatrin Bolivia" manifest贸 su apoyo p煤blico para que una vez cubierta la demanda nacional, los excedentes puedan ser exportados sin restricciones de ning煤n tipo, incluido los tr谩mites burocr谩ticos. "Con la liberaci贸n de las exportaciones tendremos una mayor demanda de transporte, esta necesidad de transporte pesado tanto nacional y principalmente internacional mejorar谩 los fletes m铆seros que en este momento se nos paga por el servicio", se帽ala un comunicado de Asociatrin. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario