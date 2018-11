Exfiscal Blanco ganarÃ¡ 11 mil Bs atendiendo en ventanilla

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear El fiscal general del Estado, Fausto Juan Lanchipa Ponce, afirm√≥ que se respetar√°n "los derechos sociales" de todos los servidores p√ļblicos, esto en referencia a la situaci√≥n del exfiscal departamental de la Paz, Edwin Blanco, pero dijo que "no se habl√≥ de inamovilidad" y que "ingreso como fiscal 3 y sigue como fiscal 3". El sueldo de un cargo de nivel fiscal 3 es de alrededor de 11 mil bolivianos. En pasadas horas, el actual fiscal de La Paz, Williams Alave, design√≥ a su antecesor para trabajar en la Unidad de Biom√©trico, Control de Firmas e Informaciones de la Fiscal√≠a Departamental de La Paz, bajo la responsabilidad y supervisi√≥n del fiscal de Materia Omar Yujra Paucara, debiendo cumplir con las labores que le sean asignadas. El extitular del Ministerio P√ļblico pace√Īo fue acusado de haber cometido una serie de irregularidades, como el de montar casos, pero una de las m√°s cuestionadas es la acusaci√≥n que llev√≥ adelante contra el m√©dico Jhiery Fern√°ndez por el caso Alexander. El galeno recibi√≥ una condena de 20 a√Īos de presidio pese a no existir prueba cient√≠fica contundente, hecho que se conoci√≥ por las escandalosas declaraciones de la entonces jueza Patricia Pacajes. "Hemos se√Īalado que vamos a respetar los derechos laborales, pero no hemos se√Īalado que no va a haber inamovilidad, eso significa que ha ingresado con la condici√≥n de fiscal 3, ahora llega a ser fiscal 3", afirm√≥ Lanchipa al respecto. Consultado sobre por qu√© no se destituy√≥ a Blanco por las denuncias, adem√°s de las investigaciones que hay en curso en su contra y que est√° en manos de un juez sumariante, reiter√≥ que lo √ļnico que hace es respetar la norma. "Nosotros somos respetuosos de los derechos sociales de todos los servidores p√ļblicos, y uno de esos derechos sociales ampara a este servidor p√ļblico es el que tiene a su cargo a un hijo menor de un a√Īo", manifest√≥. En tanto, sobre la fiscal Susana Boyan, que tambi√©n fue cuestionada por su accionar en el caso beb√© Alexander, el fiscal departamental de La Paz, William Alave se√Īal√≥ que contin√ļa evaluando su trabajo y podr√≠a ser cambiada a otra unidad. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario