Exfiscal revela, en audio, que no hay pruebas contra Franclin GutiÃ©rrez

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear En un audio, el exfiscal Carlos Mariaca revel√≥ que no existen¬† pruebas para¬† acusar formalmente al¬† dirigente de la Asociaci√≥n Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Guti√©rrez,¬†¬† encarcelado desde el 28 de agosto de 2018, con miras al juicio oral. El exfuncionario fue apartado de la investigaci√≥n en febrero de este a√Īo¬† de manera sorpresiva. De acuerdo con fuentes allegadas al caso, Mariaca tuvo cuatro reuniones con una persona cercana a Guti√©rrez, entre el 12 de abril y el 4 de mayo de 2019. Uno de esos encuentros fue grabado y P√°gina Siete tuvo acceso a ese audio. "Me parece que se est√° deteniendo a una persona (contra la que) no se tiene elementos de prueba", le dice el allegado al fiscal y √©ste le responde: "No hay nada". El cercano a Guti√©rrez le reitera: "No hay nada", a lo que el entonces fiscal vuelve a repetir: "No hay nada". El 28 de agosto de 2018, el juez octavo de Instrucci√≥n en lo Penal, Orlando Rojas, envi√≥ a la c√°rcel de San Pedro al dirigente cocalero por ser supuestamente el autor intelectual de la muerte del teniente de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC)¬† Daynor Sandoval, quien perdi√≥ la vida al recibir un impacto de bala en una emboscada en La Asunta, seg√ļn sostiene el Gobierno. El primer fiscal del caso, Fernando Atanacio, imput√≥ a Guti√©rrez por el delito de asesinato, atentado contra los servicios b√°sicos, atentado contra servicios de transporte y portaci√≥n de armas, entre otros. En el audio el exfiscal Mariaca afirma: "Yo me voy tranquilo, me voy a mi casa, Dios sabe lo que hace, me voy tranquilo". P√°gina Siete busc√≥ al exrepresentante del Ministerio P√ļblico para saber si conoce el audio y cu√°les fueron los motivos que lo apartaron del caso, pero dijo que estaba en Santa Cruz y que atender√≠a despu√©s. ¬† El actual abogado del l√≠der cocalero, Ever Vera, afirm√≥ que ten√≠a conocimiento de que "Mariaca fue destituido por no cumplir algunas instrucciones que se le habr√≠a dado,¬† por no haber cumplido con la acusaci√≥n formal de Guti√©rrez que el Ministerio de Gobierno envi√≥". En otra parte de la grabaci√≥n el entonces fiscal se√Īala que prefiere que le den una conminatoria (sanci√≥n) antes de actuar fuera de norma. "Yo no me voy a ganar un proceso (por este caso)", dice. "C√≥mo voy a fundamentar mi acusaci√≥n (...) que se ampl√≠e un poco (la investigaci√≥n) no voy a acusar", asegura en otra parte de la grabaci√≥n. En febrero de este a√Īo, la Fiscal√≠a ya deb√≠a presentar la acusaci√≥n formal para el inicio del juicio oral contra Guti√©rrez, pero como Mariaca decidi√≥ no imputarlo, el Ministerio P√ļblico solicit√≥ la ampliaci√≥n de la investigaci√≥n. Paola Barriga fue la primera abogada¬† del m√°ximo dirigente de Adepcoca. La jurista manifest√≥ que desde el momento de la detenci√≥n de Guti√©rrez "no se tiene ni una sola prueba". La jurista indic√≥ que para culpar a Guti√©rrez por la muerte del teniente, el Ministerio P√ļblico presion√≥ a Wilmer Silva, otro cocalero imputado, para que lo culpe. "La Fiscal√≠a visit√≥ en celdas judiciales (a Silva, en septiembre de 2018) para ofrecerle libertad a cambio de que incrimine a Guti√©rrez, se lo ha sometido a interrogatorios con listas de nombres que √©l desconoce", afirm√≥ Barriga. Vera, el actual defensor del dirigente, indic√≥ que ahora¬† el Gobierno comete un fraude con el caso.¬†¬†¬† "¬ŅD√≥nde est√°n esas armas de fuego? No hay ning√ļn arma que est√© en el cuaderno de investigaci√≥n o en la cadena de custodia como afirm√≥ el Gobierno". El otro abogado de Guti√©rrez, Jorge Santiestevan, afirm√≥ que la decisi√≥n de que el cocalero est√© tras las rejas es¬†¬† pol√≠tica. "Son denuncian¬† basadas en acusaciones de segunda persona, dicen que Guti√©rrez lleva arma o que tiene una f√°brica de armas, ¬Ņd√≥nde est√° eso en el cuaderno de investigaci√≥n?", cuestion√≥. En el audio, el entonces fiscal Mariaca se refiere a una alta autoridad, de quien recibi√≥ una llamada telef√≥nica. "El ministro llam√≥ al celular. Ya le dije al fiscal general (Juan Lanchipa) que yo voy a cumplir lo que la ley manda. Yo no soy un muchachito que empezando", recalca. ¬† ¬† Transcripci√≥n de partes del audio Fiscal: (Me dice el capit√°n que) deb√≠ escuchar al ministro¬† y al fiscal general (Juan Lanchipa). Y que no quise¬† cooperar. Yo le digo: 'esto es una profesi√≥n, no es adorno lo que estamos haciendo'. Allegado: Estamos¬† ofreciendo como testigo al ministro C√©sar Cocarico. Fiscal: Es otro. Allegado: ¬ŅQui√©n tendr√≠a que ser?, el Ministro de Gobierno, el √ļnico. Fiscal: Con el que hablaron por tel√©fono es el viceministro. Allegado: Sab√≠a, sab√≠a. Fiscal: Pero vino a ponerme memorando, pero no ha podido... Yo tengo mi informe, yo tambi√©n he trabajado. --------------------------- Fiscal: El ministro llam√≥ al celular, yo le respond√≠: 'Ya le dije al Fiscal General que yo voy a cumplir lo que la ley manda. Yo no soy un muchachito que est√° empezando". --------------------------- Allegado: Se nota en las miradas (de presi√≥n en las audiencias)... Pero me parece que se est√° deteniendo a una persona (contra quien) no¬† tienen elementos de prueba. Fiscal: No hay nada. Allegado: No hay. Fiscal: No hay nada. ---------------------------- Allegado: Ellos eran 500 efectivos y los comunarios eran 200, yo digo: para una emboscada no me tengo que hacer ver y c√≥mo es que han visto... Ahora la herida que tiene (el teniente Daynor Sandoval) es  de arriba hacia abajo. Fiscal: (Es) de abajo hacia arriba.