Exfuncionario de la Asamblea vendía falsas condecoraciones a militares

Fotografia: Prensa Senado Agrandar la foto + Twittear El exfuncionario de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Iván Meza Rocha, fue detenido y enviado a la cárcel tras evidenciarse que vendía condecoraciones a militares por 250 bolivianos, informó el presidente del Senado, José Alberto Gonzales. La ilegalidad fue descubierta cuando una mujer solicitó la legalización de una resolución de condecoración de un oficial de Ejército. El personal del Senado notó incoherencias en este documento y verificó que era falso. Gonzales señaló que la resolución falsa tiene errores en el texto, hace alusión un artículo de reglamento equivocado, tiene la dirección de la Cámara de Diputados cuando supuestamente fue emitida por la Cámara Alta, y lleva la firma aparentemente fingida del senador Cupertino Mamani. Asimismo, señaló que la condecoración entregada con esta resolución "Honor al Mérito" no existe en la Cámara de Senadores y que la medalla ilegal no tiene la calidad de una oficial. El exfuncionario Meza incluso participó de actos de entrega de las condecoraciones falsas a los militares. En su cuenta de Facebook, abundan fotografías suyas en eventos de las Fuerzas Armadas junto a los oficiales que recibieron los diplomas ilícitos. Hecha la investigación, se constató que acusado trabajó en la Cámara de Diputados entre 2011 y 2012. Meza, en su declaración en ante la Fiscalía, reconoció la venta ilegal de los reconocimientos y afirmó que antes coordinaba estos actos con el diputado Guillermo Torres, según reveló el presidente del Senado. De acuerdo con Gonzales, el exfuncionario declaró que una vez culminada la gestión de Torres, siguió recibiendo llamadas para entregar las condecoraciones, por lo cual decidió seguir con la falsificación con el nombre del senador Mamani. El acusado agregó en su declaración que aceptó el dinero para costear el tratamiento de su padre enfermo. Además, estimó que sólo el 2016 entregó entre 180 a 200 condecoraciones. Gonzales agregó que el senador Mamani presentó por su cuenta una denuncia por el uso de su nombre y que el acusado también eximió a este legislador de culpa.



Meza fue detenido el pasado jueves en Cochabamba y después fue enviado a la cárcel de San Pedro de La Paz con detención preventiva. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario