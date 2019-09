Expertos sugieren uso de maquinaria pesadapara apagar incendios

Fotografia: Gobernaci√≥n Santa Cruz Agrandar la foto + Twittear Enrique Bruno, director del Centro de Operaciones de Emergencia (COED) inform√≥ este martes que un grupo de expertos internacionales realiz√≥ ayer un sobrevuelo por la zona afectada por el fuego en la Chiquitania y advirtieron que la mano del¬†hombre no podr√° apagar el incendio y sugirieron hacer cortafuegos con maquinarias. Para esta ma√Īana, el gobernador de Santa Cruz, Rub√©n Costas, ha convocado a autoridades del Gobierno a una reuni√≥n en la que estar√°¬†presente¬†la delegaci√≥n internacional que ha sobrevolado la zona afectada y explicar√°n las sugerencias propuestas para combatir los incendios en la Chiquitania. "Ellos tienen una propuesta, la √ļnica propuesta fiable significa todo el trabajo con maquinaria haciendo l√≠neas de cortafuego a distancia, se van a necesitar muchas m√°quinas, necesitamos m√°s orugas en todos los lugares del incendio. Esta es una prioridad y el Gobierno lo debe tomar como tal, porque ya esto no da abasto", advirti√≥ Bruno. Agreg√≥ que los expertos indicaron que la magnitud del incendio es de alto riesgo y que el escenario es m√°s grave comparado con los incendios registrados en Chile en 2017, que consumieron 587.000 hect√°reas. Advierten que la cantidad de energ√≠a, calor y vientos pueden generar bolas de fuego que avanzan por el aire y pueden viajar kil√≥metros y caer en zonas provocando nuevos incendios. "En Robor√© se est√° conformando un fen√≥meno del fuego, ellos estudian el comportamiento, y ven que, por la acumulaci√≥n del calor, por la cantidad de pastizales y vientos esto realmente puede desatar en otras situaciones", acot√≥ Bruno. De acuerdo con el √ļltimo reporte de la Gobernaci√≥n de Santa Cruz, la cantidad de hect√°reas afectadas por el fuego ha superado los 2 millones en el departamento, en lo que va del a√Īo y se ten√≠a el reporte de 11 municipios cruce√Īos con incendios. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario