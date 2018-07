FFAA cambian modalidad de ingreso premilitar e invitan a 25 mil alumnos

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear Las Fuerzas Armadas remitieron 25 mil invitaciones a los "mejores" estudiantes varones y mujeres de quinto de secundaria de todo el país para que se inscriban al Servicio Premilitar de la categoría 2018-2019, informó el director general Territorial Militar del Ministerio de Defensa, Ramiro Mojica. Esta nueva modalidad de ingreso al servicio premilitar fue anunciada ayer en conferencia de prensa en la ciudad de La Paz. Los estudiantes seleccionados deberán presentarse de manera voluntaria entre el 23 y 28 de julio en las unidades militares señaladas en la invitación. Mojica explicó que los estudiantes fueron seleccionados en base a tres criterios: su rendimiento académico en la gestión 2017, la ubicación geográfica del establecimiento educativo y la unidad militar de la zona. "Son 5.000 unidades educativas que se han relacionado con 95 unidades militares. Son esos tres criterios que nos llevan a recuperar a los mejores hombres para tener la lista de 25 mil invitados que ya recibieron la carta del señor ministro de Defensa", explicó Mojica. Los estudiantes también serán notificados mediante libreta electrónica, listas en cada unidad educativa y, además, se publicará este domingo la nómina completa de jóvenes invitados en un medio impreso de circulación nacional. Ésta también podrá ser consultada en la página web del Ministerio de Defensa. La autoridad militar aclaró que esta invitación puede ser rechazada por el estudiante. El único requisito para la inscripción es la cédula de identidad. Los que no hayan recibido la invitación podrán inscribirse entre el 13 y 18 de agosto en las unidades militares que aún tengan cupos. El requisito es tener un promedio mayor a 60. En caso de que no existan espacios, los jóvenes tendrán que buscar otras instalaciones. Mojica explicó que la nómina de estudiantes invitados se generó en coordinación con el Ministerio de Educación, el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el Ministerio de Defensa. "Es la primera vez que se hace una actividad previa al reclutamiento para clasificar a los mejores hombres y mujeres para ser reclutados", destacó la autoridad. Para esta gestión, la modalidad de invitaciones ya está en curso y las misivas ya fueron entregadas a los estudiantes seleccionados. Cada carta tiene el nombre del estudiante, la unidad militar a la que debe ir y la hora y la fecha en las que debe presentarse. "Esto va a permitir eliminar las colas", dijo. Tercer cambio En la categoría premilitar 2017-2018, la modalidad de ingreso también tomó en cuenta el rendimiento académico, pero no se generó por la vía de las invitaciones. La gestión pasada sólo los estudiantes con notas mayor al promedio de su curso estaban habilitados para el servicio premilitar. Vale decir, que si el promedio en el grado era de 70, sólo aquellos que tenían más de esa cifra podían registrarse en las unidades militares. En tanto, en la gestión 2016-2017 sólo ingresaron los estudiantes con promedio mayor a 75, lo que generó protestas de los padres de familia. Los cupos también cambiaron. En 2016, había espacio para 18 mil y esta cifra llegó a 20 mil en 2017. Para esta gestión se enviaron 25 mil invitaciones, lo que significa que existe ese cupo en las unidades militares. Los estudiantes invitados deberán apersonarse a las unidades militares entre el 23 y 28 de julio FFAA: RECLUTAN PARA EL SEGUNDO ESCALÓN Las Fuerzas Armadas comenzaron el pasado 28 de junio el reclutamiento para el segundo escalón de la gestión 2018 en todo el país. Según la convocatoria, están habilitados todos los jóvenes entre 18 y 22 años a las más de 180 unidades militares que existen en los nueve departamentos de todo el país. La novedad este año es que hay nueve recintos militares que recibirán a señoritas (10 cupos por cada unidad). PUNTO DE VISTA José Antonio Gil. General en servicio pasivo de las FFAA "La invitación es discriminatoria" La invitación quiere decir que voy a discriminar, que voy a convocar a estos sí y a estos no. ¿Quiénes van a revisar las notas? ¿En cuánto tiempo se revisarían?. El servicio premilitar es creado para solucionar el tema de los estudiantes que no pueden ir al servicio obligatorio. No libra a los que no lo hacen de la libreta militar. Entonces, el servicio premilitar es parte del sistema de reclutamiento obligatorio porque se les da una oportunidad a todos. Y que ahora esto no sea equitativo, en un tema que es de obligación para los bolivianos, viene a ser discriminatorio. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario