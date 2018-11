Falta incluir un millón de registros y hay más de mil denuncias

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El Tribunal Supremo Electoral (TSE) a煤n no ingres贸 los registro de aproximadamente un mill贸n de militantes en el padr贸n para las Elecciones Primarias mientras los pedidos de renuncia y anulaci贸n de militancia irregular aumentaron a m谩s de mil, seg煤n diferentes autoridades. La presidenta de la C谩mara de Diputados, Gabriela Monta帽o, explic贸 que el TSE tendr谩 su padr贸n limpio hasta el 13 de diciembre y se帽al贸 que 1,2 millones de registros de militancia fueron ingresados a la aplicaci贸n Yo Participo, para la verificaci贸n de la ciudadan铆a. Pero asegur贸 que en las pr贸ximas semanas se terminar谩 de vaciar los datos de un mill贸n de militantes que faltan. "Hay m谩s de un mill贸n de personas que no han sido incluidas en su registro de militantes, ellos (el TSE) van a procesar hasta las primeras semanas de diciembre toda esta informaci贸n y el 13 de diciembre nos van a entregar a cada partido pol铆tico, y ser谩 p煤blico a la ciudadan铆a, todos sus registros de militantes", declar贸 Monta帽o en base a un informe entregado por el TSE a su despacho. Por su parte, el presidente del Senado, Milton Bar贸n, aclar贸 que los registros de militancia publicados por el 脫rgano Electoral son los que existen desde el a帽o 1991 hasta agosto de 2018, por lo que los libros registrados entre agosto y octubre aun no fueron subidos al portal. Asegur贸 que este problema es de entera responsabilidad de los partidos pol铆ticos. Casos como el del candidato del FRI, Carlos Mesa, que no aparece en el padr贸n, o el de varios pol铆ticos que aparecen como registrados en otros partidos, llamaron la atenci贸n y generaron dudas en la transparencia del padr贸n. Al respecto, el analista Marcelo Arequipa refiri贸 que este tema no fue encarada de forma correcta por la entidad electoral, toda vez que actu贸 presurosamente sin brindar mayores detalles de lo que significaba este proceso de, por as铆 decirlo, validaci贸n sobre la militancia o no de una persona. "Veo una debilidad institucional bien fuerte, porque no han sido capaces de afinar esa informaci贸n o colgar esa informaci贸n con el registro del Sereci, de hecho los mismos vocales lo han comentado. Al interior hay un desajuste institucional impresionante que eso me parece que es reflejo de las renuncias internas en el TSE", dijo. De acuerdo con la presidenta del TSE, Mar铆a Eugenia Choque, en contacto con un medio televisivo explic贸 que los reglamentos que tiene vieja data indican los procedimientos para revisar los registros. Para Arequipa el error dentro del tribunal es un error t茅cnico, que obedece a un desajuste institucional que tiene que ver con temas de renuncias, y una falta de capacidad dentro del tribunal est谩 siendo ahora puesta en tela de juicio. 聽 3 formularios habilit贸 el TSE. El TSE habilit贸 tres formularios para la ciudadan铆a: de anulaci贸n de registro, de renuncia y de restituci贸n. 聽 DATOS TSE dice que recibi贸 500 anulaciones en un d铆a. El vicepresidente del TSE, Antonio Costas, inform贸 ayer que esa instituci贸n recibi贸 585 solicitudes entre聽 renuncias y anulaci贸n de militancia el d铆a martes y que m谩s de 800 mil personas ingresaron al portal Yo Participo para verificar su militancia. MAS levanta base de datos de su militancia. La presidenta de la C谩mara de Diputados, Gabriela Monta帽o, anunci贸 que el MAS trabaja en una base de datos, con el fin de establecer qui茅nes tienen una falsa militancia en el interior de sus filas. Adem谩s dijo que el partido de gobierno es el m谩s perjudicado porque tiene el registro de 1.080.000 militantes. 聽 CIENTOS PIDEN LA ANULACIONES De acuerdo con los reportes, en el pa铆s se registraron casi mil anulaciones de militancias fraudulentas entre el lunes y el martes. En Cochabamba fueron m谩s de 300; en La Paz, aproximadamente 300, y en Santa Cruz, 250 s贸lo el d铆a martes. En Tarija se registraron 50. No hay datos del resto de los departamentos. Sin embargo, las filas en los tribunales departamentales eran largas, por lo que la cifra podr铆a crecer. 聽 AN脕LISIS Franklin Pareja. Analista pol铆tico "El TSE no puede eludir su responsabilidad" Lo que hemos visto en el TSE es una situaci贸n que a todos los bolivianos debe preocuparnos porque afecta a una cuesti贸n sensible para la calidad de un proceso democr谩tico. Cuando uno se adscribe a un partido, es una decisi贸n en pleno ejercicio de un derecho que es de elegir y ser elegido, pero lo que no se puede hacer es que uno aparezca en una fuerza pol铆tica sin haber tomado una decisi贸n. Es posible que los libros que entregaron los partidos al TSE presenten fallas o est茅n ama帽ados, pero lo que no pueden hacer es imputar a los partidos sobre el manejo de datos; por lo tanto, los responsables directos son los miembros del TSE. Se tiene que llevar adelante una auditor铆a t茅cnica los m谩s pronto a todo el padr贸n de militantes. El TSE no puede evadir su responsabilidad. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario