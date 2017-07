Fiscal Blanco dice que alertó sobre antecedentes del brasileño

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear El juez sexto de Instrucción en lo Penal, Fernando Rivadeneira, fue informado sobre los antecedentes penales de Antonio Abdón da Silva Costa (alias El Negro), que encabezó el asalto a la joyería Eurochronos, en Santa Cruz, informó el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco. Asimismo, explicó que a través de un memorial enviado al juez le indicó que no podía llevar adelante la audiencia cautelar porque no había una declinatoria de competencia o una solicitud de cooperación de las autoridades judiciales de Beni. "Hemos avisado a esta autoridad jurisdiccional con memoriales de que él no podía llevar ninguna audiencia, no había una resolución judicial que determine la declinatoria de jurisdicción o declare al juez del Beni incompetente”, dijo Blanco. Al ser consultado si el juez conocía sobre los antecedentes del brasileño, respondió afirmativamente. "Sí, el Ministerio Público ha sido muy diligente al tomar decisiones”, reiteró. Rivadeneira aseguró el viernes que no conocía los antecedentes del criminal, pues de haberlo sabido su decisión habría sido otra y responsabilizó al Ministerio Público y al Ministerio de Gobierno de no estar presentes en la audiencia cautelar cuando se decidió que Antonio Abdón da Silva Costa sea beneficiado con el arresto domiciliario. Su defensa habría presentado documentos que acreditan que tenía domicilio en Santa Cruz y un trabajo solvente, pero éstas eran supuestamente falsas. "Un personero de este despacho se fue a la localidad para que pueda ir a verificar el domicilio. En julio se pensaba acumular si tenía antecedentes. Se hablaba de que había incumplido porque no se había presentado a firmar el cuaderno en la Fiscalía”, explicó Rivadeneira. Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aclaró que su despacho no es parte del proceso y que la explicación del juez es endeble. "Este es un enredo entre jueces y fiscales, la única manera de esclarecer el tema es esperar que el Consejo de la Magistratura nos brinde un informe”, sostuvo.

El representante de la Magistratura en La Paz, Williams Dávila, dijo que ya se envió los cuadernos de investigación a Sucre y hasta miércoles se tendrá los resultados si el juez cometió una falta disciplinaria o un hecho delictivo. Si esto último se confirma, será remitido a la Fiscalía. Nuevas acciones

Ficha Rony Suárez Masalbi, alias Mono, así fue identificado el segundo atracador a la joyería Eurochronos, en Santa Cruz, informó el fiscal José Parra. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, también señaló que está confirmado que se trata de un brasileño el que estuvo en el enfrentamiento con la Policía.

Preso Suárez Masalbi estuvo preso antes en la cárcel de Palmasola por un delito de robo agravado y, por razones que de momento se desconocen, habría sido fue liberado los primeros días de julio.

Desconocimiento Romero informó que falta por identificar el tercer cuerpo. "Aún falta por establecer la identidad y la nacionalidad de la tercera persona”, precisó.

Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario