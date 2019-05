Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Aunque Pedro Montenegro Paz qued√≥ aprehendido el pasado viernes luego de prestar su declaraci√≥n informativa en el marco del proceso que le inici√≥ el Ministerio P√ļblico por tr√°fico de sustancias controladas, la comisi√≥n de fiscales que investiga el caso todav√≠a no present√≥ la imputaci√≥n formal ante la autoridad jurisdiccional. La defensa del narcotraficante vinculado con miembros de la Polic√≠a y del √ďrgano Judicial sostiene que se venci√≥ el plazo para presentar la imputaci√≥n. "Hasta el momento no hemos sido notificados de nada, ya han pasado cinco d√≠as, eso significa que ya no hay imputaci√≥n en el tema de narcotr√°fico porque ya se han vencido los plazos", indic√≥ Ariel G√≥ngora, abogado de Montenegro. El jurista hizo notar que la Fiscal√≠a tiene un plazo de 24 horas para presentar la imputaci√≥n formal a partir de la aprehensi√≥n. En este caso, Montenegro fue aprehendido el 17 de abril luego de declarar en calidad de investigado en el penal de Palmasola, donde guarda detenci√≥n preventiva por otros dos procesos previos: falsedad material, falsedad ideol√≥gica y uso de instrumento falsificado, adem√°s del proceso por legitimaci√≥n de ganancias il√≠citas. Al respecto, el fiscal Gerardo Balderas confirm√≥ que a√ļn no hay imputaci√≥n por el delito de tr√°fico, pero explic√≥ que los hechos de narcotr√°fico vinculados a Montenegro se remontan al a√Īo 2015 cuando se llev√≥ a cabo la operaci√≥n Monte Pollino en Brasil, en la que se identific√≥ al narcotraficante boliviano como un proveedor de m√°s de una tonelada de coca√≠na. El fiscal precis√≥ que la droga era proveniente de Bolivia, por lo que existe un delito transnacional, mismo que se inici√≥ en Bolivia y culmin√≥ en Brasil. "Estamos a la espera de la documentaci√≥n respecto a las copias legalizadas que tengamos para proceder a realizar la imputaci√≥n, si es que se va a realizar imputaci√≥n, de acuerdo a los informes de los polic√≠as asignados al caso", dijo Balderas. Agreg√≥ que la comisi√≥n de fiscales todav√≠a analiza si presentar√° la imputaci√≥n formal por el proceso de tr√°fico de sustancias controladas, pero que lo m√°s probable es que Montenegro est√© nuevamente ante un juez cautelar. Sin embargo, G√≥ngora aclar√≥ que Montenegro tiene tres procesos en Bolivia y que la causa relacionada a la operaci√≥n Monte Pollino fue iniciada en Brasil, no en Bolivia. "Que ellos (los fiscales) demuestren que haya iniciado en Bolivia, no hay", dijo. Montenegro es investigado por el delito de falsedad material, falsedad ideol√≥gica y uso de instrumento falsificado que tiene una pena de privaci√≥n de liberad de uno a cinco a√Īos. El delito de legitimaci√≥n de ganancias il√≠citas contempla una condena de cinco a 10 a√Īos, mientras que el delito de tr√°fico de sustancias controladas, una pena de 10 a 25 a√Īos. Por otro lado, el fiscal Fernando Rioja inform√≥ que los peritos que realizaron la semana pasada el microaspirado a la avioneta monomotor CP-1140, que supuestamente habr√≠a estado al servicio de Montenegro para el traslado de sustancias controladas, presentar√°n ma√Īana el resultado de ese trabajo. Explic√≥ que el peritaje determinar√° el fin que se le dio a la aeronave y la identidad del propietario de la misma. Rioja mencion√≥ que los peritos tienen nombres de personas vinculadas a la aeronave, pero evit√≥ brindar detalles. En todo caso, dijo que se citar√° a declarar a las personas que resulten vinculadas en el peritaje. ¬† 7 polic√≠as implicados Gonzalo Medina, Fernando Moreira, Kurt Brun, Carlos Villca, Carlos Quiroga, Jos√© Salda√Īa e Ismael S√°nchez. ¬† NIEGAN RECOMPENSA POR CAPTURA DE NARCO El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotr√°fico (Felcn), Maximiliano D√°vila, desminti√≥ ayer el ofrecimiento de 50 mil d√≥lares por la captura de Pedro Montenegro Paz cuando todav√≠a se desarrollaban los operativos de b√ļsqueda del narcotraficante. De este modo, la autoridad refut√≥ las afirmaciones del capit√°n de la Polic√≠a Carlos Quiroga, quien el pasado lunes, durante su audiencia cautelar, manifest√≥ que autoridades de la Felcn le ofrecieron 50 mil d√≥lares para que proporcione informaci√≥n respecto al paradero del narco. D√°vila dijo que Quiroga ten√≠a todo el derecho de denunciar en caso de haber recibido ese ofrecimiento. ¬† OPINIONES "No tuve la oportunidad de conocer a este se√Īor (Montenegro). Como oficiales de Polic√≠a, como jefes, participamos en distintos actos". Gustavo Astilla. Director de la Felcn Santa Cruz. "Ya est√° bueno que las personas que se encuentran involucradas en hechos delictivos vengan enlodando a gente y a personas que nada tenemos que ver". Igor Echegaray. Cmte. de la Polic√≠a en Sta. Cruz. ¬† JUEZA PIDE APURAR TRASLADO DE MEDINA Y MOREIRA JOSU√Č HINOJOSA La jueza Ana Gloria Rojas dispuso ayer el traslado de los expolic√≠as Gonzalo Medina y Fernando Moreira hacia la ciudad de Santa Cruz con la finalidad de llevar a cabo la audiencia de cesaci√≥n a la detenci√≥n preventiva. A trav√©s de un oficio dirigido al gobernador del penal de San Pedro -donde se encuentran los acusados-, la jueza dispuso que el traslado se realice "con la debida escolta de seguridad, bajo su √ļnica responsabilidad en caso de fuga". Cabe mencionar que existe otra orden de traslado para los expolic√≠as que dispuso la Sala Penal Primera de Santa Cruz en ocasi√≥n de la audiencia de apelaci√≥n celebrada el 10 de mayo. Sin embargo, esta orden debe llegar de manera formal a la Direcci√≥n de R√©gimen Penitenciario de La Paz, pero hasta la fecha no lo hizo. Medina y Moreira, quienes supuestamente estaban relacionados con el narcotraficante Pedro Montenegro Paz, guardan detenci√≥n preventiva en el penal pace√Īo luego de ser imputados por los delitos de encubrimiento, asociaci√≥n delictuosa y confabulaci√≥n. Nuevos investigados El juez destituido Juan Jos√© Paniagua prestar√° hoy su declaraci√≥n ante la Fiscal√≠a Antinarc√≥ticos en calidad de investigado, ya que existen varios elementos que lo vinculan a Pedro Montenegro. Asimismo, Ramiro Flores Banegas, supuesto amigo del narco, tambi√©n declarar√°, pero en calidad de testigo.