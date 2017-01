Fiscalía convocará a declarar a Moreira por crisis del agua

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, anticipó que Alexandra Moreira, exministra de Medio Ambiente y Agua, será convocada a declarar en calidad de "investigada" dentro del proceso contra exautoridades de Epsas y la Autoridad del área. La ahora extitular presentó en la víspera su dimisión irrevocable al cargo, tras 71 días de racionamiento en 94 barrios de La Paz, y a una hora de ser interpelada por la Asamblea Legislativa. Esta mañana el presidente Evo Morales dijo que muchas veces se magnifican los errores de gestión, al referirse a la renuncia de Moreira. En su momento el vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que se aplicarán sanciones contra todos los responsables de la falta de agua. "Se va a convocar a personas que han sido parte o están siendo parte de la investigación del caso, me refiero al señor Hugo Gómez, Rudy Rojas, al señor Benecio Quispe y entre ellos a la exministra Alexandra Moreira, en calidad de investigados", aseveró el tiular del Ministerio Público. Ayer algunos sectores del MAS anticipaban que de presentarse a la Asamblea, la exautoridad iba a ser censurada. Opositores critican que no asistiera y anuncian otros procesos en su contra. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario