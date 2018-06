Fiscalía imputa por asesinato al subteniente Casanova

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear La Fiscalía acusó al subteniente Cristian Casanova de asesinar al estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Jonathan Quispe Vila, luego de que el uniformado se abstuviera de declarar durante su audiencia informativa. Ha manifestado que en la audiencia de medidas cautelares, que se lleva acabo en estos momentos, solicitará que sea privado de libertad, como medida preventiva. Por su lado, la familia del oficial denunció que este es un proceso político y que Casanova es inocente. El representante del Ministerio Público, César García, afirmó que "luego de avaluar los antecedentes, en función al cuaderno de investigaciones de la etapa preliminar, (así) como en los elementos que se cuentan de una manera objetiva, (se) logró establecer la comisión del delito de asesinato. Por eso pediremos la detención preventiva". Casanova comparece en estos momentos ante un juez cautelar, que definirá su situación jurídica. El policía se acogió a su derecho al silencio en la declaración informativa que fue realizada la mañana de este viernes. En la Fiscalía se encontraba una tía del imputado, quien prefirió no identificarse. "No tengo palabras para decir lo que sentimos en este momento. Le han violado el derecho a un abogado, fue detenido injustamente, sin ninguna orden. Lo trajeron, ha estado incomunicado dos días. Sus padres llegan de Tarija hoy. Él es inocente, no lo vi a mi sobrino desde el miércoles en la noche. No sabemos nada. Esto es una cosa política me parece, no puedo decir nada más". Sin embargo, el abogado Álvaro Elías, aclaró que la opinión de la familiar es "personal". Relató que el oficial cumplía un arresto por otra situación, relacionada con una falta disciplinaria por una salida sin permiso para cumplir con un partido de fútbol, por lo que tenía un memorándum de arresto los días 21,22 y 23. "Así lo estableció su comandante, tal vez fue una excusa para tenerlo retenido, e investigarlo", dijo. El jurista confirmó que su cliente estuvo en el lugar donde ocurrió la muerte del universitario. "La Constitución garantiza la presunción de inocencia hasta que un tribunal uniforme diga lo contrario. Se acogió al derecho del silencio y no puede ser usado eso en su contra", sostuvo a asegurar que su cliente en ningún momento admitió culpabilidad alguna. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario