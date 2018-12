Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear El Ministerio P√ļblico no investigar√° el audio que refiere la investigaci√≥n y seguimiento en redes sociales a periodistas y l√≠deres de opini√≥n con mayor influencia, atribuidos al comandante de la Polic√≠a Boliviana, general Faustino Mendoza, afirm√≥ ayer el fiscal de Distrito, Williams Alave. "Frente a cualquier situaci√≥n la Fiscal√≠a junto a la Polic√≠a podr√≠a investigar, pero en este caso no tenemos ninguna noticia fehaciente del hecho, nadie ha denunciado", puntualiz√≥ la autoridad. Se√Īal√≥ que para dar inicio a las investigaciones el hecho tiene que materializarse para su posterior evaluaci√≥n por el Ministerio P√ļblico, aspecto inexistente en el presente caso. La pasada semana se filtr√≥ un audio con la voz del comandante Mendoza y el director de Inteligencia del comando policial Fredy Huallapara donde se hace referencia a generar l√≠neas de informaci√≥n y desinformaci√≥n que incluir√≠a a varios periodistas, entre estos John Arandia y Andr√©s G√≥mez, quienes, por separado, expresaron su rechazo a la actuaci√≥n de la instituci√≥n que deber√≠a resguardar la seguridad ciudadana. De igual forma, la Fiscal√≠a desestim√≥ la denuncia presentada por el registro de militancias pol√≠ticas falsas, debido al incumplimiento de las formalidades de ley. "Se ha notificado a las partes, se les ha dado el plazo legal para que puedan subsanar y lastimosamente no lo han hecho en tiempo por tanto correspond√≠a desestimar esa denuncia", afirm√≥ Alave. Seg√ļn explic√≥, las observaciones estaban referidas al poder que debi√≥ otorgarse a los denunciantes, son observaciones legales porque eran varias personas las que denunciaban pero nunca presentaron el poder correspondiente. Alave remarc√≥ que la denuncia no puede ser repuesta. A la fecha, tampoco se conoci√≥ de ninguna otra denuncia al respecto. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario