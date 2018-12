Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear Un instructivo de "coordinaci贸n con los medios de comunicaci贸n" emitido por el Fiscal General del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, para los fiscales y personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), proh铆be brindar informaci贸n a los periodistas sobre casos de importancia o gravedad, sin coordinar antes con la m谩xima autoridad institucional. "No podr谩n atribuirse la calidad de vocero y asumir representaci贸n no delegada del Ministerio P煤blico, tampoco podr谩n declarar en los medios de comunicaci贸n o brindar informaci贸n sobre casos de especial importancia, gravedad, o de aquellos que causen gran impacto social, sin previa coordinaci贸n y autorizaci贸n de la m谩xima autoridad institucional", reza el primer punto del documento emitido el 26 de noviembre de 2018 y que ya gener贸 quejas de periodistas que cubren informaci贸n judicial. "Cuando los p煤blicos requieren informaci贸n, el periodismo no puede cesar en su labor de indagaci贸n y b煤squeda de la verdad. Es un compromiso con la sociedad, y por ello, su labor se halla protegida por la Constituci贸n", se帽al贸 un pronunciamiento de la Asociaci贸n Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales medios impresos y una agencia de noticias. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario