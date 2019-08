Fuego avanza a Charagua y calculan 2 siglos para reparar daño ecológico

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear El incendio forestal que afecta la Chiquitan√≠a cruce√Īa pierde algo de fuerza en la zona de Robor√© y San Ignacio gracias a la acci√≥n de los equipos de Bomberos y voluntarios y tambi√©n al viento; sin embargo, el fuego avanza sin obst√°culos hacia el sur, a Charagua; al norte, a San Jos√© de Chiquitos, y con rumbo a la frontera de Paraguay. En tanto, el Colegio de Ingenieros Agr√≥nomos de Santa Cruz (Cinacruz) calcul√≥ que la naturaleza tardar√° unos 200 a√Īos en reparar el da√Īo ecol√≥gico producido por el incendio. "(La Chiquitan√≠a) es muy grande y diversa, son miles de especies, desde insectos, animales mayores y menores. El bosque seco chiquitano es √ļnico en el mundo, restablecer un bosque de ese tipo lleva m√°s de 200 a√Īos. Hay especies √ļnicas de arboles y de fauna, tambi√©n una condici√≥n especial de tipo de suelo y caracter√≠sticas ecol√≥gicas", dijo a radio Fides el presidente del ente colegiado cruce√Īo, Juvenal Bonilla. El alcalde de Robor√©, Iv√°n Quezada, en contacto con Los Tiempos, explic√≥ que el viento cambi√≥ de rumbo hacia el lado contrario del avance del fuego, lo que permiti√≥ que varios focos de incendio sean controlados. Dijo que la medici√≥n de la calidad del aire en la zona mostr√≥ que se duplic√≥ el nivel m√°ximo de contaminaci√≥n, por lo que se decidi√≥ suspender las clases en 54 unidades educativas. Explic√≥ que, si bien el fuego en Robor√© fue parcialmente aplacado, los focos de calor se extienden hacia al vecino municipio de Charagua. Asever√≥ que el problema m√°s grave es la falta de agua, porque a los incendios se suma la dura sequ√≠a que golpea a la poblaci√≥n y al sector productivo. El municipio tiene 45 mil cabezas de ganado. El alcalde de San Ignacio de Velasco, Mois√©s Salces, dijo que "el viento nos ha ayudado, ha calmado y eso est√° ayudando" pero que a√ļn hay una mancha de fuego de 30 kil√≥metros de ancho que avanza desde Robor√© hacia el norte, afectando a San Rafael con direcci√≥n a su municipio. Critic√≥ que "lo m√°s lamentable es que el ministro (de Defensa, Javier Zavaleta) hizo un sobrevuelo, pero hasta ahora no ha ayudado en nada". Dijo que en su municipio son 140 mil hect√°reas quemadas, 1.600 familias afectadas, 40 cabezas de ganado muertas y unas 30 mil en riesgo. "Ameritar√≠a una (declaratorio de) desastre nacional, y pedir ayuda internacional. Aunque no ha venido el Gobierno a ayudar, esperemos que ma√Īana (por hoy) venga", asever√≥. Dijo que se trata del peor fuego en los √ļltimos a√Īos. "Tenemos 140% m√°s focos de calor que en 2017, que fue el peor a√Īo que tenemos registrado en cuesti√≥n de incendios", explic√≥. El Ministro de Defensa, tras un sobrevuelo, dijo que el 80% del fuego en San Ignacio (norte) fue controlado, al igual que en San Jos√© de Chiquitos, pero hay todav√≠a focos de calor que avanzan m√°s hacia el norte. En tanto, al sur, los focos de incendio est√°n controlados en Robor√©; aunque otros puntos de fuego avanzan hacia el sur y algunos ya se acercan a la frontera con Paraguay. "En toda la Chiquitan√≠a ha bajado (el fuego) en su magnitud, no amenaza a ninguna poblaci√≥n ni comunidad, pero igual vamos a mantener el nivel de alerta y todos nuestros equipos con el mismo despliegue, hasta que tengamos plena certeza de que los focos no se van a reactivar", asever√≥. El comandante de las FFAA, Williams Kaliman, detall√≥ que hay cinco helic√≥pteros y dos avionetas operando en la zona, que realizaron 164 operaciones a√©reas y 139 descargas de agua. ¬† El fuego afecta al menos cinco municipios: Robor√©, San Ignacio, San Jos√©, Carmen Rivero y San Mat√≠as. ¬† DATOS San Ram√≥n declara alerta roja. El municipio de San Ram√≥n, de la provincia Mamor√©, al norte del Beni, se declar√≥ en alerta roja a causa de los incendios y sequ√≠a. Activan solidaridad. En varios puntos del pa√≠s se activaron puntos de acopio de ayuda para los afectados en la Chiquitan√≠a, as√≠ como el env√≠o de ayuda de v√≠veres y alimento. Fuego afecta 500 especies. Organizaciones ambientalistas alertaron del da√Īo a m√°s de 500 especies de fauna, algunas end√©micas, por los voraces incendios que han consumido medio mill√≥n de hect√°reas de la Chiquitan√≠a. ¬† FEGASACRUZ PIDE DECLARAR DESASTRE El Directorio Ejecutivo de la Federaci√≥n de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) sostuvo una reuni√≥n de emergencia sobre los incendios forestales y afectaci√≥n del sector ganadero, y determin√≥ solicitar declaratoria de desastre nacional para poder atender con m√°s recursos la emergencia. El dirigente del sector, Oscar Pereyra, se√Īal√≥ que las p√©rdidas del sector suman m√°s de 2 millones de d√≥lares, por lo que solicitan la intervenci√≥n de las autoridades. ¬† ABT: NORMA DE QUEMAS Y DESMONTE NO EST√Ā VIGENTE REDACCI√ďN CENTRAL El director de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), Civer Rocha, rechaz√≥ las aseveraciones en sentido de que los incendios en la Chiquitan√≠a fueron causados por la aplicaci√≥n del Decreto Supremo 3973, que autoriza quemas y desmontes y que fue promulgado por el presidente Evo Morales en junio pasado. "(Algunos sectores) indicaron que el decreto se promulg√≥ en mayo. En ning√ļn lado dice que se puede quemar irresponsablemente, no estamos siendo objetivos, el decreto est√° promulgado, pero no ejecutado, se ha promulgado en mayo, pero no tiene ni reglamentaci√≥n y no se ha ejecutado", dijo. La norma, aprobada pocas semanas antes de que comiencen los incendios, dio luz verde para que, en los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autorice el desmonte y quema "controlada" de bosques, para las actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias. "Estamos viviendo un momento climatol√≥gico dif√≠cil, intentar encontrar una causa, un culpable no est√° bien", indic√≥ Rocha. En la misma l√≠nea, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, C√©sar Cocarico, dijo a radio √Čxito que es"irracional e irresponsable" culpar al Gobierno por el incendio que afect√≥ la Chiquitan√≠a. La autoridad asever√≥ que es normal que se den chaqueos en este tiempo, y que se trata de una actividad com√ļn en el sector agropecuario. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. 