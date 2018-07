Funcionarios sin libreta militar pueden ser procesados y destituidos

Fotografia: El Día Agrandar la foto + Twittear Los servidores públicos que no cuentan con la libreta del servicio militar están incurriendo en una "irregularidad", por incumplir un requisito constitucional y son pasibles a procesos internos y a la destitución, informó el ministro de Defensa, Javier Zavaleta. "Es un requisito, (los funcionarios que no tienen libreta militar) incurren en una irregularidad. Aquellos que son funcionarios públicos y no tienen libreta del servicio militar o aquellos que contratan a alguien a sabiendas que no tienen libreta militar", declaró la autoridad. Recientemente se conoció que el exdirector de Redes Sociales dependiente del Ministerio de Comunicación, Iván Canelas, hijo del gobernador de Cochabamba, y que también trabajó en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, no contaba con su libreta del servicio militar. Canelas habría renunciado a su cargo, a pedido de la ministra de Comunicación, Gisela López, precisamente porque no contaba con este documento, que de acuerdo a la Constitución Política del Estado es un requisito para ejercer la función pública. Zavaleta manifestó que la sanción es la "destitución", mecanismo que se está adoptando en varias oficinas al identificarse que no cumplen este requisito, pero aclaró que otros tienen en trámite su documento. "Se ha solicitado a todas las entidades públicas, alcaldías, gobernaciones, empresas, ministerios que hagan una revisión de todos los funcionarios que trabajan estableciendo si cuentan o no con la libreta del servicio militar", sostuvo la autoridad. Precisó que "en varios casos se está despidiendo personas, pero a la vez otros que están tramitando. Este trabajo se ha empezado hace dos años atrás", sostuvo. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario