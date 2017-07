GAMLP proyecta destinar 2% de su POA a cultura y arte

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear La Alcaldía de La Paz proyecta destinar el 2% de su Programación Operativa Anual (POA) para desarrollar de forma específica políticas culturales y artísticas. La propuesta forma parte del anteproyecto de Ley de Fomento, Desarrollo, Promoción de las Culturas, las Artes y de Salvaguarda del Patrimonio Cultural.

El anteproyecto de ley es revisado por el ejecutivo a propuesta del presidente del Concejo Municipal desde hace dos meses. Las autoridades ediles esperan que la norma entre en la agenda del pleno este mes y sea puesta en consideración del pleno del Concejo. Una vez aprobada, la propuesta pasará a ser promulgada por el alcalde, Luis Revilla.

"El órgano ejecutivo y la Secretaría de Finanzas Públicas de la Alcaldía revisan y analizan este proyecto de ley y ven su factibilidad de acuerdo a los recursos (económicos) disponibles", dijo ayer el presidente del Concejo Municipal de La Paz, Pedro Susz.

La autoridad edil agregó que actualmente la comuna invierte el 1,73% de su POA a proyectos culturales. "Eventualmente podría elevarse este monto, pero (el 2%) sería el mínimo que establecería", sostuvo.

El proyecto de ley, que fue trabajado con la Secretaría Municipal de Culturas, fue presentado a los artistas y representantes de los sectores culturales y artísticos hace 16 meses.

La propuesta de destinar el 2% a la cultura es uno de los puntos principales del capítulo III del proyecto de ley, denominado "Recursos y Gestión Presupuestaria".

El representante de la Confederación de los Artistas Unidos de Bolivia (CAUBOL), Wálter Ayaviri, expresó su alegría por la iniciativa de la comuna paceña porque beneficiará a miles de artistas en La Paz. "Es un gran ejemplo de la Alcaldía paceña y ojalá sea plasmada en un documento. Los demás municipios deberían emular esta iniciativa", sostuvo.

El músico criticó la falta de apoyo del Ejecutivo en políticas públicas a favor del sector artístico. "Nunca hemos tenido un respaldo serio del Gobierno, que debería seguir el ejemplo de la Alcaldía y darnos beneficios en vez de quitarnos", dijo. Consultado sobre el tema, el director de Teatro Fuego, Antonio Tórrez, explicó que es una excelente propuesta, pero enfatizó que el apoyo al sector cultural y artístico no solamente se resume al factor económico. "No hay que pensar que por existir un presupuesto designado inmediatamente se van a solucionar los problemas", añadió.

"Esperamos que el Gobierno pueda hacer lo mismo que la Alcaldía. Esperemos que el dinero destinado provoque el impacto necesario en el sector cultural. El dinero tiene que ser pensado para la sociedad, no para el beneficio personal", aseveró Tórrez.

La actriz de teatro Francia Oblitas sostuvo que es necesario dedicar este porcentaje económico al desarrollo de proyectos artísticos y culturales. "Todos los municipios tendrían que implementar está política", dijo Oblitas.

Susz indicó que no se tiene información de qué otros niveles de Gobierno lleven adelante una norma similar que otorgue una parte del POA a proyectos culturales. "Este es un monto que permitiría dar un pequeño salto cualitativo al fomento, preservación e investigación de las culturas", afirmó. Proyecto de ley y su capítulo III, Recursos y Gestión Presupuestaria Artículo 19 (Asignación de recursos) Inciso I.- El Gobierno Autónomo Municipal asignará al desarrollo de las políticas culturales y artísticas enmarcadas en la presente ley y el Plan Estratégico Municipal de Culturas y Artes, al menos un dos por ciento (2%) de los recursos inscritos en el presupuesto de cada Programación Operativa Anual (POA).

Inciso II Los recursos mencionados en el parágrafo precedente serán destinados a financiar las políticas, gestión y actividades culturales y artísticas incluyendo el Fondo Concursable creado por esta ley, pero no a las partidas de sueldos y salarios del personal de la Secretaría Municipal de Culturas, las que serán financiadas con recursos inscritos en la respectiva partida presupuestaria.

Inciso III Los presupuestos correspondientes a los POAs vecinales destinarán también cada año al menos el 2% para los mismos fines, debiendo ser su asignación concertada entre las juntas vecinales y los comités culturales macrodistritales establecidos mediante la presente ley.

Artículo 20 (Gestión presupuestaria desconcentrada). El presupuesto inscrito en el POA para la gestión cultural incorporará recursos a ser asignados con criterios de equidad entre todos los macrodistritos urbanos y distritos rurales a fin de atender la demanda de servicios y generación de políticas acordes a las características de cada uno de ellos.