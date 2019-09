Gestionan el arribo del Supertanker a Tarija ante hilera de fuego

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Se estima que unas 100 hect谩reas se ven afectadas por las llamas. La tragedia comenz贸 con la presunta quema de basura en una propiedad y existe una persona aprehendida. El ministro de Justicia, H茅ctor Arce, solicit贸 a su par de Defensa, Javier Zavaleta, el despliegue del avi贸n Supertanker en Tarija para apagar el fuego que inici贸 antes de mediod铆a y que ya consumi贸 unas 100 hect谩reas en el sector del Rinc贸n de la Victoria. "El presidente Evo est谩 informado de esta emergencia, lo mismo el ministro de Defensa y se espera, para las primeras horas de la madrugada, cuando puedan operar las unidades a茅reas la presencia, incluso del Supertanker, para que pueda mitigar este incendio", dijo en entrevista con EL DEBER. La autoridad detall贸 que existe una persona aprehendida y se presume que el fuego comenz贸 por la quema de basura en un domicilio particular, que se atribuy贸 al viceministro de Educaci贸n Superior, Eduardo Cortez, aunque 茅l descart贸 esa situaci贸n. La hilera de fuego: "Hemos estado colaborando en el traslado de agua, pero es poco lo que se puede hacer en horas de la noche, ante la magnitud de este incendio (...) Hay una hilera de fuego que se presenta de una manera amenazante en la cima del cerro, pero no hay mayor peligro", acot贸 la autoridad. Manifest贸 que personal de las Fuerzas Armadas (FFAA) se desplegar谩n en la zona durante la noche para garantizar que no llegue al sector poblado y detall贸 que condiciones de factibilidad en operaciones ser谩n consideradas para el despliegue del Supertanker, pero que s铆 o s铆 existir谩n unidades a茅reas para ayudar a apagar las llamas. El director de Gesti贸n de Riesgos de la Gobernaci贸n de Tarija, Ember Montellanos, afirm贸 que el fuego se torn贸 incontrolable debido a las r谩fagas de viento de 50 kil贸metros por hora en medio de altas temperaturas. Mario Fern谩ndez, corresponsal de El Deber Radio inform贸 que el fuego est谩 cerca de la zona de Obrajes, causando alarma en la poblaci贸n y habiendo avanzado unos 300 metros en direcci贸n a Tarija. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario