Gob. mantiene postura sobre ítems y médicos alistan paro después del feriado

Fotografia: Wilson Aguilar/ Los Tiempos Agrandar la foto + "El Colegio M√©dico dej√≥ una nota con cinco puntos y nos han planteado que en 72 horas les respondamos esos cinco puntos por escrito. Responderemos por escrito exactamente lo que hemos planteado en la reuni√≥n, que estamos de acuerdo con la institucionalizaci√≥n siempre y cuando no se afecte a la gente que trabaja por 10, 15 o 20 a√Īos a contrato y que a partir de agosto tienen √≠tems por compromiso del Ministerio de Salud", expres√≥ la ministra de Salud, Gabriela Monta√Īo, en respuesta a las demandas de los galenos. La reuni√≥n con los galenos del mi√©rcoles no lleg√≥ a buen t√©rmino y se trab√≥ en el primer punto,¬†referido a los cargos de nueva creaci√≥n. Monta√Īo ratific√≥ que 2.941 √≠tems, de los 8.000 nuevos, creados por el Sistema √önico de Salud (SUS), son para profesionales y funcionarios que tienen contratos temporales, que eran pagados por las gobernaciones o con recursos propios. Monta√Īo explic√≥ que con la implementaci√≥n de SUS, el Gobierno nacional asumi√≥ esos cargos, a trav√©s de asignaci√≥n √≠tems. "Estamos de acuerdo con la institucionalizaci√≥n, pero para los otros √≠tems (no los 2.941), pero el Colegio M√©dico insiste en hacer una convocatoria inmediata para todos los cargos, incluso para los que nosotros estamos convirtiendo de contratos a √≠tems para darle estabilidad a esas personas. ¬ŅQu√© certidumbre¬†se le puede dar a la gente si le dice: 'vamos hacer una convocatoria para su espacio de trabajo'?, ninguna. Lo √ļnico que pedimos es certidumbre para esa gente", insisti√≥ la ministra de Salud, al adelantar que, en el plazo de 72 horas, que corre desde ayer, se ratificar√° esta postura. Al respecto, el presidente del Colegio M√©dico Departamental, Henry Montero, indic√≥ ayer que si la autoridad no flexibiliza su postura, para el pr√≥ximo ¬†lunes est√° prevista una reuni√≥n de la dirigencia nacional, en la que se convocar√° un paro de 72 horas, a cumplirse despu√©s del 6 de agosto. "Ojal√° que la ministra en estos tres d√≠as de plazo acceda a hacer el proceso de institucionalizaci√≥n de los cargos", expres√≥ Montero, al indicar que para asegurar la estabilidad de los profesionales antiguos (con √≠tems temporales), se ha propuesto un concurso cerrado, mientras que para el resto debe ser abierto. A decir de Montero, solo 1.062 √≠tems, de los 2.941, son para profesionales antiguos, mientras que el resto es para funcionarios nuevos, de los cuales 652 son para administrativos. Agreg√≥ que, el proceso de institucionalizaci√≥n cerrado para el personal antiguo puede hacerse a trav√©s de una resoluci√≥n ministerial, pero, para eso se necesita voluntad, acot√≥ el galeno. Seg√ļn datos divulgados por el Colegio M√©dico, los 2.941 cargos que ya est√°n asignados han sido distribuidos de la siguiente manera: 191 van a Beni, 417 a Chuquisaca, 362 a Cochabamba, 971 a La Paz, 292 a Oruro, 232 a Potos√≠, 174 a Santa Cruz y 302 a Tarija. Los otros puntos Otro de los puntos planteados por el Colegio M√©dico es la incorporaci√≥n del sector salud a la Ley General del Trabajo, toda vez que, actualmente, fungen como funcionarios p√ļblicos y no reciben finiquitos ni quinquenios, explic√≥ Montero. Por su parte, el presidente del Colegio M√©dico de La Paz, Luis Larrea, dijo que, en la reuni√≥n con la ministra se demostr√≥ la viabilidad para que los galenos del sector p√ļblico sean incluidos a la norma, pero agreg√≥ que Monta√Īo rechaz√≥ la propuesta por el tema financiero.