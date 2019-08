GobernaciÃ³n SC: Incendio devastÃ³ mÃ¡s de 1.100.000 de ha

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear Hasta ayer se report贸 1 mill贸n cien mil hect谩reas de 谩rea boscosa afectadas por los incendios forestales en la zona de la Chiquitania boliviana, seg煤n informe de la secretaria de Medioambiente de la Gobernaci贸n de Santa Cruz, Cinthia As铆n. "Alrededor de un mill贸n cien mil hect谩reas es lo que tenemos registrados en nuestro Satif (Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales)", dijo. Asimismo, hizo conocer que los lugares m谩s afectados son: San Rafael, San Antonio de Lomer铆o, San Mat铆as, Concepci贸n, San Javier, Robor茅, San Jos茅 de Chiquitos, San Ignacio de Velasco y Charagua. El incendio m谩s profundo y extenso se encuentra en la localidad de Concepci贸n, cuyos pobladores ayer pidieron ayuda a las autoridades locales y centrales. El secretario general de la Gobernaci贸n de Santa Cruz, Roly Aguilera, insisti贸 que se declare "desastre nacional", debido a que la situaci贸n es "dram谩tica". En instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), expertos de organismos internacionales que llegaron de Estados Unidos (EEUU) conformaron mesas t茅cnicas para la planificaci贸n de acciones a desarrollar en diversas 谩reas. Asimismo, uno de los representante de la Oficina Europea de Ayuda Humanitaria - ECHO inform贸 que en las pr贸ximas horas llegar谩 al pa铆s una comisi贸n para evaluar "in situ" la emergencia y coordinar con las autoridades el apoyo que brindar谩n. A las 19.00 horas de ayer, aproximadamente, un grupo de personas fueron aprehendidas por la Polic铆a cerca de Robor茅 acusadas de provocar incendios, lo que motiv贸 que gran parte del pueblo se re煤na en la plaza para identificarlos. Seg煤n inform贸 El Deber digital, al momento de presentar a los aprehendidos en Robor茅, se gener贸 una confusi贸n porque algunas personas que se encontraban en la plaza del pueblo reclamaron que, por su fisonom铆a no ten铆an parecido con las im谩genes que hab铆an compartido a trav茅s de las redes sociales. Militares formaron un cerco para evitar que los pobladores agredan a los acusados. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario