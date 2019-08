GobernaciÃ³n emite alerta roja en Santa Cruz

Fotografia: Gobernaci贸n Santa Cruz Agrandar la foto + Twittear Debido a la situaci贸n climatol贸gica (clima seco y vientos fuertes) y la cantidad de emergencias, la Gobernaci贸n declar贸 alerta roja por el periodo cr铆tico de quemas y de incendios forestales. "El mes de agosto nos ha sorprendido con una cantidad de emergencias mayor a la de otros a帽os y una cantidad de focos de quema que est谩n superando a a帽os anteriores", declar贸 Cinthia Asin, secretaria de Medio Ambiente de la Gobernaci贸n cruce帽a. Asin explic贸 que la alerta permite a los municipios organizar su Comit茅 de Operaci贸n de Emergencias, poder declararse en emergencia y tener la disponibilidad de recursos necesarios para atender los incendios. El anuncio vino acompa帽ado de una noticia impactante. En apenas los primeros siete d铆as de agosto, en Santa Cruz se han generado 2.351 focos de quema, cantidad que por poco alcanza el total de focos de quema de todo agosto del a帽o pasado (fueron 2.858). La mayor cantidad de focos de quema se encuentra en los municipios de San Rafael, San Ignacio, San Mat铆as, San Jos茅, San Miguel, Concepci贸n, Charagua, Puerto Su谩rez, San Juli谩n, Cuatro Ca帽adas, Pail贸n y Robor茅. Estos focos se ubican sobre tierras de uso agropecuario extensivo, agrosilvopastoril y forestal. En solo un d铆a (mi茅rcoles 7) el Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (Satif) cuantific贸 238 quemas, concentr谩ndose la mayor铆a de ellas en San Ignacio de Velasco (51), seguido de San Rafael (30), San Jos茅 (26) y Pail贸n (26). Mientras en lo que va del a帽o se han cuantificado 12.312 focos de quema. "Esto es un llamado a la reflexi贸n al ciudadano, pero tambi茅n a las autoridades que est谩n emitiendo estos permisos de quema sin tomar en cuenta el aspecto climatol贸gico del departamento, no hay pron贸stico de lluvias, los vientos est谩n altos, es necesario que se tomen las consideraciones respectivas", indic贸 Asin e inform贸 que envi贸 una nota a la ABT para que d茅 una pausa a la emisi贸n de permisos de desmonte y de quema. Desde el gobierno departamental confirmaron que se ha evitado con 茅xito que estos incendios lleguen a casas y a afectar a personas. A la vez que se precis贸 que en estos momentos hay seis incendios activos, siendo el m谩s antiguo el ubicado entre Pail贸n y San Jos茅, que est谩 en una serran铆a alta, en un lugar de dif铆cil acceso, en el que trabajan brigadas de la Gobernaci贸n, t茅cnicos de San Jos茅 y de Pail贸n por lo que se ha solicitado el helic贸ptero de Defensa Civil para realizar la estrategia de liquidaci贸n de fuego. Otras autoridades El helic贸ptero de Defensa Civil no despeg贸 hasta el cierre de esta edici贸n y la ABT se limit贸 a responder que los directores est谩n analizando y evaluando la situaci贸n, por lo que hoy se informar谩 de las decisiones y acciones que se tomar谩n. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario