Gobierno admite cultivos de coca en áreas protegidas

El informe de la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) ha detectado la incursión de familias que realizan cultivos ilegales de hoja de coca en áreas protegídas, según el balance al 2017 en Yungas de La Paz existen más de 15.400 hectáreas de cultivos de coca cuando la Ley General de la Hoja de Coca establece 14 mil hectáreas como el límite permitido en La Paz, por lo que para esta gestión se tiene programado erradicar más de 7.000 hectáreas. El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, detalló que el balance de 2017, señala que en los Yungas de La Paz, incluyendo la provincia de Ixiamas, las poblaciones de San Buenaventura y Apolo, existen más de 15.400 ha de cultivos de hoja de coca, cuando la nueva ley señala que el límite permitido en nuestro departamento es de 14.000 ha reportando un excedente de 1.400 ha. A su vez, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció ayer en el municipio de Alto Beni de La Paz, que para la gestión 2018 se pretende erradicar más de las 7.000 hectáreas (ha) de cultivos de hoja de coca excedentaria, para lograr estar por debajo de las 22.000 ha que señala la nueva Ley General de la Hoja de Coca. "Hemos pasado de las 7.000 hectáreas (de cultivos de hoja de coca erradicadas) en la gestión pasada y la meta es superar esa cifra y mantener las tazas de reducción neta", indicó Romero. El anuncio fue hecho en la localidad de San Juan de Piquendo en la provincia Caranavi, durante el acto de inauguración de las "tareas de erradicación de cultivos de hoja de coca excedentaria 2018", que fue acompañado por Thierry Rostan, nuevo representante de la Unodc. YUNGAS En pasadas gestiones, los actos de inauguración se realizaban en Chimoré, Cochabamba, en la base de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), pero este año se desarrolló en La Paz por aspectos técnicos basados en el Informe de la Unodc 2017, que advierte de una expansión de cultivos de hoja de coca ilícitos en el norte de La Paz. La autoridad señaló que antes, el Gobierno carecía de la capacidad logística para hacer el control y los trabajos de erradicación pero ahora se tienen los elementos necesarios. Reiteró el discurso manejado desde Palacio señalando que se ha nacionalizado la lucha contra el narcotráfico haciendo énfasis en el "control territorial" de las áreas de cultivo tradicional. COCHABAMBA En el caso del trópico de Cochabamba, donde la ley general de la hoja de coca marca como límite 7.000 ha, el informe de Unodc reporta más de 8.700 ha. "Lastimosamente, a título de no tener fuentes de empleo, hermanos bolivianos ingresan a los parques nacionales para realizar estas plantaciones ilegales y afectado el medio ambiente", admitió Cáceres. Puso como ejemplo siete zonas protegidas que se ven afectadas en los diferentes departamentos. Detalló que en su mayoría, las personas que incurren en este delito no son productores tradicionales de hoja de coca, sino, familias migrantes que además saben que conocen que esa producción se comercializa en mercados ilegales con destino al narcotráfico, "ese es el reto que vamos encarar en la presente gestión", concluyó. INVERSIÓN El Ministro de Gobierno señaló que en los últimos siete años se han invertido 450 millones de dólares destinados, por ejemplo, en la compra de helicópteros usados para desplegar a los efectivos a zonas inaccesibles donde se han detectado cultivos ilegales.