Gobierno habilita mercado ilegal de coca en Chuquiaguillo

Agrandar la foto + Twittear El Gobierno habilit√≥ un mercado paralelo al de la Asociaci√≥n Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) para que los productores afines al MAS puedan vender la hoja. El lugar est√° en la zona de Chuquiaguillo. La Ley General de la Coca se√Īala que el √ļnico mercado autorizado en La Paz es el de Villa F√°tima. "Nosotros como Gobierno tenemos la necesidad de garantizar el derecho de ese compa√Īero (...), ¬Ņd√≥nde pueden vender su coca?, porque quienes no est√°n con ellos (Adepcoca) les cierran la puerta y no los dejan entrar (...), ¬Ņqu√© hacemos?, ofrecer un espacio", afirm√≥ ayer el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, C√©sar Cocarico. La autoridad de esta cartera de Estado denunci√≥ ¬†que los dirigentes de Adepcoca no ¬†permiten el ingreso al mercado de Villa F√°tima de otros productores porque no participaron de la carnetizaci√≥n. El art√≠culo 24, inciso II de la Ley General de la Coca (906) ¬†se√Īala que "se reconoce, en el departamento de La Paz, el mercado de la Adepcoca y, en el departamento de Cochabamba, el mercado de Sacaba". Al conocer que hay un mercado "paralelo", el secretario de actas de Adepcoca del municipio de Chulumani, Enrique Quisbert, manifest√≥ que Cocarico y el viceministro de la Coca, Eulogio Condori, "lo √ļnico que buscan es legalizar lo ilegal".



"El Gobierno quiere legalizar el mercado ilegal y lo va a hacer a toda costa, a la cabeza del (dirigente) Gregorio Chamiso, quien ¬†es partidario del MAS", afirm√≥ el productor a P√°gina Siete. ¬ŅQu√© dicen los otros cocaleros? Mario Pacosillo, productor de coca ¬†del municipio de Coripata, denunci√≥ que hace dos semanas lleg√≥ a instalaciones de Adepcoca para vender su producto, pero en la puerta ¬†los inspectores le pidieron la orden comunal y sindical, sin embargo √©l no las ¬†ten√≠a y ¬Ņ tuvo que irse ¬†al otro mercado para vender su coca. "¬ŅQu√© voy a hacer?, me he tenido ¬†que ir a la sucursal de Chuquiaguillo, si no, ¬Ņd√≥nde ¬†voy a vender mi coca?", cuestion√≥. √Čl cont√≥ ¬†que hace m√°s de tres semanas est√° habilitada la "sede de Chuquiaguillo", como ellos llaman al mercado. Este lugar est√° ubicado ¬†en la zona del mismo nombre, sobre la ¬†avenida Las Am√©ricas. Otro cocalero que lleg√≥ al mercado paralelo ¬†afirm√≥ ¬†que hay algunos ¬†productores de las provincias Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi , afines ¬†al partido oficilista, ¬†que venden el producto en esa sucursal. ¬†"Los (cocaleros) afines al Gobierno no ¬†tienen pisada en Adepcoca", revel√≥ el entrevistado. Sin embargo, el secretario de actas de Adepcoca ¬†se√Īal√≥ que el ingreso a las instalaciones del mercado de Villa F√°tima est√° abierto a todos los cocaleros. "Nuestros compa√Īeros ingresan con libertad, todos tienen el ingreso libre, a nadie se le ha coartado ese derecho", afirm√≥. Alejandra Mamani, productora de la comunidad Huaycuni y afiliada al Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay), afirm√≥, en una anterior entrevista, ¬†que los dirigentes de este sector hicieron las gestiones ante ¬†el Viceministerio de la Coca para que la otra sucursal entre en funcionamiento. "Las gestiones las hicieron nuestros dirigentes con el viceministro de la Coca", indic√≥. El dirigente de Adepcoca dijo que el ¬†centro de venta de coca reci√©n habilitado ¬† no re√ļne las ¬†condiciones legales como se√Īala la Ley 906. Asimismo, acus√≥ al ¬†Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ¬†al Viceministerio ¬†de la Coca y a la ¬†Confederaci√≥n √önica Nacional de Productores Comercializadores al Detalle de la Hoja de Coca (Conalproc) de ser los operadores pol√≠ticos del MAS ¬†para dividir a los Yungas de La Paz. Este es otro roce entre productores de los Yungas, los afines al Gobierno y los de Adepcoca, que ahonda el conflicto que permanece desde el a√Īo pasado. Dos ¬†asambleas La Paz A trav√©s de un instructivo el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay) ¬†convoc√≥ a las federaciones, subcentrales y las provincias a una asamblea ordinaria para el s√°bado 15 de junio en la plaza Villarroel, en La Paz.

A trav√©s de un instructivo el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay) ¬†convoc√≥ a las federaciones, subcentrales y las provincias a una asamblea ordinaria para el s√°bado 15 de junio en la plaza Villarroel, en La Paz. Yungas Asimismo, el dirigente de Adepcoca, Sergio Pampa, inform√≥ que su asamblea se llevar√° a acabo en la calle Arapata, en la puerta de Adepcoca, ¬†en Chulumani. Hace d√≠as ya se emiti√≥ la convocatoria. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario