Hay 48.759 cédulas repetidas; OEP dice que Padrón es confiable

Fotografia: La Razón Agrandar la foto + Twittear La auditoría que se realizó al padrón electoral biométrico detectó, entre sus hallazgos, que hay más de 40 mil cédulas repetidas en ese registro. No obstante, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) indicó que ese instrumento es confiable para llevar adelante elecciones. "Existen 48.759 números de cédula repetidas en el PEB de ciudadanos (as) habilitados (as) para votar", se lee en el informe Auditoría Integral al Registro Electoral Biométrico del Estado Plurinacional de Bolivia. El trabajo, que se realizó con el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA), recomendó "garantizar el derecho a una identidad única e irrefutable, no sólo biométrica sino también biográfica". Ayer, el OEP emitió un comunicado, en el que indicó que, con base en los resultados de la Auditoría Integral al Registro Electoral Biométrico, "el Padrón Electoral boliviano es un instrumento confiable para la celebración de elecciones". "En este sentido, (el OEP) reitera que, como consta en el informe del organismo internacional, de los datos del Padrón que registra a 6.461.095 ciudadanas y ciudadanos, un 98,9 por ciento son correctos. El dato sobre el número de cédulas de identidad repetidas, no compromete para nada el Padrón Electoral, cuyos registros biométricos son únicos para cada persona", se lee en el comunicado que emitió el organismo electoral. TED Chuquisaca reconoce La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca, Olga Mary Martínez, admitió ayer los resultados de la auditoría al padrón electoral realizada por la OEA, en la que se indica que hasta 2017 se encontraron casi 50.000 números de cédulas de identidad repetidas de ciudadanos habilitados para votar, informó la agencia ANF. "En realidad, la auditoría al padrón se ha realizado con la cooperación internacional de la OEA bajo la responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral y principalmente a través del Servicio de Registro Cívico (Sereci)", indicó Martínez, antes de indicar que el reporte que se les pasó es "sucinto" y esperarán uno más detallado. La autoridad electoral también explicó que los que van a implementar las medidas de corrección que se han sugerido "son justamente los del Sereci nacional y departamentales". "Este informe también indica que tenemos el 98% de confiabilidad en cuanto a la administración del padrón electoral biométrico", justificó la presidenta del TED Chuquisaca, quien minimizó los resultados y explicó que "como todo informe se incorporan sugerencias para su mejora correspondiente". Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario