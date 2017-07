Impulsan nueva cruzada por la defensa del Tipnis

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear Exdirigentes del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y activistas ambientalistas llevan adelante una cruzada nacional en busca de reagrupar a las instituciones y organizaciones civiles en defensa del territorio indígena ante la intención del Gobierno, una vez más, de construir una carretera por medio de la reserva natural. "Estamos aquí para reiniciar la lucha en la defensa del Tipnis toda vez que hay un anteproyecto de ley que pretende abrogar la Ley 180 y dar curso a la carretera", señaló ayer el expresidente del Tipnis, Fernando Vargas. El exrepresentante de los indígenas participó ayer de un conversatorio sobre la defensa del Tipnis y sus implicaciones legales y sociales, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón, junto a activistas que respaldaron las dos marchas de resistencia a la construcción de la carretera por medio del territorio indígena. En los últimos se reactivó el movimiento por la defensa del Tipnis por la presentación de un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa para abrogar la Ley 180 de Intangibilidad y viabilizar la construcción de la carretera que uniría Villa Tunari con San Ignacio de Moxos, cruzando el Isiboro Sécure. Vargas informó que dentro la cruzada que se inició por la defensa del Tipnis ya estuvo en Santa Cruz y se reunió con varias instituciones y de derechos humanos, en Cochabamba estuvo con representantes de la Iglesia Católica, estuvo en varios medios de prensa y en la universidad (ayer). "Estamos hablando con las organizaciones, los activistas para empezar a reorganizarnos y hacer una estructura, bajo esta estructura haya una participación multidisciplinaria de varias instituciones y que exista una cabeza, por ejemplo aquí en Cochabamba, con quienes interactuar, y a nivel nacional", detalló. Agregó que se está pidiendo a todos que se sumen a esta lucha por la defensa del Tipnis. "Este es un patrimonio de todos los bolivianos y no podemos permitir su destrucción, además Bolivia es un Estado plurinacional y con la carretera desaparecerán tres pueblos indígenas, entonces no podemos hablar de plurinacionalidad", remarcó Vargas. Advirtió que actualmente se está interviniendo en el Tramo II, donde se construye un puente sobre el río Isiboro, por tanto, se debe exigir a las autoridades a mostrar los estudios ambientales, caso contrario las obras tienen que paralizarse. Abrogación de la Ley 180 Movimientos indígenas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y asambleístas de este partido presentaron a principios de este mes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley para la abrogación de la Ley 180 de intangibilidad del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) para posibilitar la construcción de una carretera a través de ese territorio. Este proyecto de ley, denominado "Ley de Protección y Desarrollo Integral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis)", en su artículo 9 (Articulación e integración del Tipnis) señala que: "las actividades de articulación e integración que mejoren, establezcan o mantengan derechos de los pueblos indígenas como la libre circulación a través de la apertura de caminos vecinales, carreteras, sistemas de navegación pluvial, aérea y otras, se diseñaran de manera participativa con los pueblos indígenas (...)". El documento entregado está formado por 12 artículos, una disposición transitoria, otra abrogatoria y derogatoria, fue presentado por la Subcentral Sécure Tipnis, la Subcentral de Pueblos Indígenas del Tipnis, el Consejo Indígena del Sur (Conisur) y la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (Cpitco). Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario