Incahuasi: Santa Cruz y Chuquisaca anuncian agudizar medidas

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear Santa Cruz y Chuquisaca esperarán hasta el martes para definir el futuro de los conflictos por la propiedad del campo Incahuasi. Ayer, tras una asamblea de la cruceñidad, la región oriental definió dar plazo hasta el martes para que se descongelen las regalías departamentales, caso contrario se activará una serie de medidas como un paro cívico con bloqueos y marchas. En tanto, la Asamblea de Instituciones de Chuquisaca determinó, también ayer, convocar para el martes un cabildo en el que se definirá el futuro de las movilizaciones; asimismo, durante el fin de semana se declaró otra pausa en el paro para que la población de Sucre se reabastezca, pero sin dejar los bloqueos en Macharetí y otras carreteras interdepartamentales. Todo indica que ambas regiones están esperando los resultados del segundo estudio técnico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sobre al condición del campo Incahuasi, que será entregado y difundido justo el próximo martes. El presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Rodrigo Echalar, dijo que se aprobaron 10 medidas de presión y la tregua de reabastecimiento, además se mencionó que no se acepta la ley de delimitación departamental ni el primer estudio que señaló que Incahuasi está 100 por ciento en Santa Cruz. Y en caso de que el estudio de YPFB ratifique este resultado, también será impugnado hasta que se definan claramente los límites departamentales. Sin embargo, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, aseguró que el Gobierno respetará la Ley de Delimitación -que señala que Incahuasi está en Santa Cruz- pero que también respetará el fallo del TCP que ratificó el congelamiento de las regalías que Incahuasi da a Santa Cruz hasta que YPFB realice otro estudio y se definan los límites entre ambos departamentos. "Una vez salga el estudio técnico, se cumplirá el pedido de las regiones", dijo, aunque no explicó cómo saldrá el Gobierno del entuerto. Aseguró que las medidas de presión no son necesarias porque hay disponibilidad de diálogo, y descartó la posibilidad de una mediación de la Iglesia. Por su parte, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Cuéllar, afirmó que el conflicto entre ambos departamentos por el campo Incahuasi fue generado por el Gobierno nacional y terminó "saliendo peligrosamente de sus manos", puesto que Chuquisaca ha creado falsas expectativas llegando, incluso, a movilizaciones innecesarias. "La pretensión de querer cercenar territorio cruceño es una idea temeraria e injusta que la rechazamos en forma contundente, porque puede generar un conflicto real, de imprevisibles consecuencias", anunció el líder cívico. Explicó que la asamblea de la cruceñidad resolvió iniciar marchas, bloqueo de carreteras, paro cívico y huelga de hambre si la empresa canadiense Sproule Internacional Limited no ratifica los resultados del primero, que determinó que el 100 por ciento del reservorio se encuentra en el departamento. CRONOLOGÍA Agosto de 2016. El informe de GLJ determinó que el 100% del reservorio de Incahuasi está en Santa Cruz. Diciembre de 2017. El Tribunal Constitucional Plurinacional suspendió el pago de regalías de Incahuasi a Santa Cruz hasta que se desarrolle un nuevo estudio y se definan límites. Abril de 2018. El juez de garantías Alberto Guzmán ordenó descongelar las regalías. 12 de abril de 2018. YPFB definió realizar un nuevo estudio del reservorio Incahuasi para acabar con el conflicto entre Santa Cruz y Chuquisaca. OPINIONES "El conflicto fue creado por el Gobierno para reducir la presión popular contra la reelección. Es un conflicto entre dos departamentos hermanos". Fernando Cuéllar. Comité Cívico de Santa Cruz "Se definió que Chuquisaca convocará a un gran cabildo a toda la población, no sólo de la ciudad, sino también a las provincias. Vamos a coordinar ese tema con la COD". Rodrigo Echalar. Comité Cívico Chuquisaca LIBERAN A DETENIDOS Y UN NIÑO MUERE EN SUCRE Los 47 detenidos en el desbloqueo del pasado miércoles en Macharetí, en el chaco chuquisaqueño, fueron liberados ayer por el Ministerio Público de Camiri, mientras que en Sucre se conoció de la muerte de un niño de 12 años que no pudo ser trasladado con celeridad por la ambulancia debido a los bloqueos en la capital del Estado. El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Chuquisaca, Limbert Soruco, explicó que el menor falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio. Explicó que el hecho ocurrió a las 11:30, el servicio de urgencias pediátricas del hospital Santa Bárbara recibió una llamada de auxilio de la zona de Alegría, lugar donde la ambulancia llegó en más de hora y media debido a que los conductores de los vehículos que estaban bloqueando el lugar no se encontraban para retirar sus motorizados. En tanto, en Camiri, las 47 personas liberadas tras los bloqueos de Macharetí, entre hombres y mujeres, pasaron varias horas en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) antes de ser liberados. Antes de la liberación, las autoridades locales de Macharetí declararon un cuarto intermedio en sus protestas y suspendieron el bloqueo de vías. Por otro lado, se supo que la Policía identificó a los agresores del gobernador Esteban Urquizu y que se procederá con las investigaciones y posteriores acciones judiciales. ANÁLISIS Víctor Hugo Cárdenas. Exvicepresidente de Bolivia "El Gobierno hace un manejo torpe del conflicto de Incahuasi" Más allá de los aspectos administrativos y técnicos, jurídicos que hay en Incahuasi, a mí me llama la atención el torpe manejo del Gobierno. Dice una cosa a Santa Cruz y dice otra a Chuquisaca, tiene un doble discurso, incluso las autoridades del MAS se contradicen. Gobernar demagógicamente hace mucho daño, el Gobierno quiere llevarse bien con ambos, pero no con argumentos serios. En buena parte, el conflicto al nivel que ha llegado es por culpa exclusiva del propio Gobierno. La persecución que ha sufrido lamentablemente el gobernador Esteban Urquizu, las imágenes son terribles, no son gente como dicen de grupos racistas. Es la ciudadanía molesta, gente indecisa que no tiene partido, de la oposición y del oficialismo. El MAS está haciendo aguas en Chuquisaca pero también en el resto del país, en Santa Cruz. No sólo el conflicto de Chuquisaca, también con los cocaleros de Yungas, en Achacachi; el MAS se está desgajando y erosionando, e Incahuasi es la muestra del torpe y demagógico manejo del Gobierno en el manejo de los conflicto. El MAS cosecha lo que siembra, y ojalá esto no derive en enfrentamientos. El manejo del Gobierno en Incahuasi es de absoluta irresponsabilidad.