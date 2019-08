Incendios: Se evidencia la descoordinación entre los tres niveles del Estado

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear Cada uno trabaja por su lado. En un frente est谩 el Ej茅rcito y en el otro, los bomberos de la Gobernaci贸n y los funcionarios municipales. Ayer, el presidente Morales sobrevol贸 la Chiquitania y anunci贸 pausa ecol贸gica. Bomberos voluntarios que luchan contra el fuego como pueden, expertos en incendios forestales impotentes por no recibir la log铆stica adecuada, y un ej茅rcito de hombres que apenas lograr mitigar el siniestro pese a tener mejores equipos que los primeros, reflejan la poca coordinaci贸n que existe en las tareas de mitigaci贸n de las brav铆as llamas que se extienden sobre la Chiquitania. Tal desorganizaci贸n se evidencia a simple vista, cuando se recorre las calles del municipio de Robor茅, que es la base de operaci贸n de donde sale toda la ayuda para contrarrestar el desastre. Para empezar, existen dos cuarteles generales. Uno en el casino militar donde personal del Ej茅rcito, y diferentes instituciones del Estado se acuartelaron para dirigir los operativos. Toda ayuda del Gobierno u oficial, se centraliza ah铆. El segundo b煤nker se instal贸 en la Alcald铆a de Robor茅, en este lugar el municipio junto con la Gobernaci贸n canalizan toda la ayuda posible de instituciones que se han sumado a la causa. Hasta este lugar llegan los voluntarios, como Yovani Torrelio, uno de los m谩s de 40 bomberos que se apuntaron para apoyar a los expertos forestales de la Gobernaci贸n. Hasta ayer Yovani reci茅n pudo conseguir una camisa naranja y un casco blanco para luchar contra las llamas que persisten en el Parque Forestal Paqui贸, ubicado por la comunidad Santa Rosa, colindante con Tucabaca. Carlos Ragone, secretario general del municipio de Robor茅, reconoce que existe una "debilidad en la organizaci贸n" de las tareas de auxilio. Para 茅l, las falencias se deben a los celos institucionales, y la poca preparaci贸n para encarar este tipo de desastres. "La coordinaci贸n fue d茅bil, no ha sido efectiva, y la ayuda no ha llegado a tiempo", reconoci贸. La autoridad hizo hincapi茅 en que llegado el momento la fluidez de la informaci贸n no fue la adecuada y que no se fue efectivo "en la liquidaci贸n del fuego porque hubo mucha recurrencia". En este contexto, Ragone dijo que es necesario que cada instituci贸n asuma su rol y respete las competencias de las otras. "Me da la sensaci贸n de que se espera que uno se tropiece. Pienso que es por un tema pol铆tico de imagen, y quedar bien no importa si al otro le va mal", dijo.

Gobierno justifica El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, justific贸 la centralizaci贸n del apoyo que realiz贸 el Gobierno y que todo tiempo de desastre se organiza de esa manera. Precis贸 que antes de la declaratoria de desastre departamental el comando de incidentes, que lleva adelante los trabajos de auxilio en la zona, fue manejado por el Gobierno. "Nosotros nos hacemos cargo el 18 de agosto y lo primero que hacemos es conformar el comando de incidentes en pleno centro de Robor茅, y es ah铆 donde hemos decidido convocar a todos", afirm贸. Consultado, el presidente Evo Morales rechaz贸 las cr铆ticas y asegur贸 que el Gobierno actu贸 r谩pidamente para sofocar el fuego. Adelant贸 que incluso se capacitar谩 a comunarios para que puedan luchar contra el fuego si a futuro se presenta otra situaci贸n. Bomberos esperan ser parte Sin embargo, Jorge Adri谩zola, responsable operativo de los Bomberos de la Gobernaci贸n de Santa Cruz, explic贸 que hasta la fecha el trabajo que realizan en la zona se hace en coordinaci贸n con voluntarios y personal del municipio de Robor茅, pero que no han sido parte de las operaciones que realiza el Ej茅rcito, pese a que son especializados en incendios forestales. "驴Por qu茅 no nos han llamado?, es una pregunta que todos los d铆as nos hacemos", dijo. En el terreno, de parte de la Gobernaci贸n existen 15 bomberos y una treintena de voluntarios que trabajan en diferentes zonas, en especial cerca de Tucabaca. Otra fuente institucional que prefiri贸 no ser citada, dijo que el Gobierno tiene mucha capacidad humana, por el n煤mero de efectivos del Ej茅rcito y diferentes organizaciones del Estado, pero no el conocimiento t茅cnico para paliar el fuego. "Queremos ayudar, pero nos hacen a un lado", dijo. Pausa ecol贸gica En su visita a Robor茅 el presidente anunci贸 ayer una pausa ambiental en toda la Chiquitania afectada por focos de incendios. Con la medida se detienen la venta de tierras dentro de los municipios que fueron afectados por el desastre y tambi茅n frenar nuevos asentamientos."驴Qu茅 significa esto? Prohibida la venta de tierras, segundo tema vamos a prepararnos para el posincendio". Morales hizo notar que la medida tambi茅n implica frenar nuevas dotaciones de tierra en la Chiquitania. Lo expuesto por el presidente va en contracorriente a lo dicho en la v铆spera por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, C茅sar Cocarico, que hab铆a informado de que la entrega de tierra en la Chiquitania, seguir铆a por una cuesti贸n de seguridad alimentaria. Ayuda internacional La viceministra de Relaciones Exteriores, Mar铆a del Carmen Almendras, se帽al贸 que varios pa铆ses de la regi贸n respondieron al llamado de Bolivia, entre ellos, Per煤, Argentina y Chile, e incluso Estados Unidos. De momento la 煤nica ayuda real internacional con la que se cuenta es la llegada de dos helic贸pteros de Per煤 que hoy inician operaciones. ENDURECER脕N LAS MULTAS POR QUEMAS

El gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra tiene listo un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones a las personas que quemen basura, pastizales u otros residuos en la capital cruceña. El proyecto fue presentado ante el Concejo Municipal, que lo derivó a la comisión mixta para su revisión. El documento plantea sanciones económicas de hasta nueve salarios mínimos, equivalente a Bs 20.000, para los vecinos que sean encontrados realizando esta práctica que atenta contra el medioambiente. En el caso de las empresas, se plantea multas económicas de hasta Bs 40.000. Asimismo, se establece que el gobierno municipal podrá iniciar procesos civiles contra los infractores. El proyecto pasó a la comisión mixta ante las observaciones de algunos concejales, que hicieron notar que la ley municipal de medioambiente ya sanciona la quema en la ciudad. "Estamos tomando este tipo de medidas porque la situación por los incendios es dramática", expresó la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, al referirse al nuevo proyecto de ley.