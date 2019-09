Incendios afectan a más municipios de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca

Fotografia: Radio FM Bolivia Agrandar la foto + Twittear La cantidad de municipios afectados por el fuego en la Chiquitanía cruceña subió a 12, luego de que un incendio forestal se registrará en Urubichá, en la provincia de Charagua. Mientras los focos de calor avanzan también en el parque Madidi, en La Paz, y en Beni. En el caso de Santa Cruz, el informe que brindó ayer la Gobernación a través del director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Enrique Bruno, señala que en esa región se registró 47 incendios, de los cuales 13 son en Concepción, 8 en San Ignacio de Velasco, 1 en San José de Chiquitos, 3 en San Rafael, 2 en Roboré, 4 en San Matías; 4 en San Antonio de Lomerío, 2 en San Miguel, 3 en Puerto Suárez, 3 en San Javier, 3 Carmen Rivero Tórrez, 3 y 1 en Urubichá. A más de un mes del inicio de los incendios, se reportó que la pérdida supera las 2,7 millones de hectáreas de bosques, pastizales y otra vegetación. En tanto, en la Reserva Natural Madidi las quemas forestales se iniciaron hace tres días. El director de Atención de Desastres de la Gobernación de La Paz, Luis Alcoreza, indicó que el fuego en la región fue provocado por los chaqueos. Para apagar el fuego en la reserva natural se envió a 100 bomberos voluntarios. La administración departamental informó que hasta el momento 300 hectáreas fueron consumidas y prevén que la situación empeore, por lo que pidieron ayuda al Gobierno central. Al Madidi también ingresaron peritos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz para investigar si las quemas fueron o no provocadas. Si bien hasta ayer se tenía una alerta por los vientos en la región oriental, para hoy no se presenta ninguna. Marcha indígena La X Marcha Indígena cumplió hoy su quinta jornada de avance y ayer llegó hasta San Rafael de Velasco. Los dirigentes de la Coordinadora Indígena para América (Coica) pidieron a la ciudadanía donar chinelas para los marchistas, ya que en la primera etapa del recorrido los movilizados sufrieron ampollas y heridas. A la par, desde ayer, un grupo de 25 mujeres de los pueblos indígenas chiquitanos instaló una vigilia en la plaza 24 de Septiembre. La protesta exige que el Gobierno declare desastre nacional por los incendios en la Chiquitanía. A este pedido se suma el Comité Nacional de Defensa por la Democracia (Conade) que convocó para esta jornada a una marcha nacional. En Cochabamba la movilización iniciará en la plaza de Las Banderas a las 18:30. Estas medidas son parte de la Movilización Mundial por el Clima, que se realiza en todo el mundo el 27 de septiembre. En Tarija, ayer se activó un nuevo foco de fuego en la zona de Bella Vista, a 20 minutos de la ciudad, lo que provocó la movilización de los bomberos, dos días después del incendio en La Victoria, donde el miércoles más de 800 hectáreas fueron afectadas.  "LA CHIQUITANÍA ES RESILIENTE AL FUEGO" El director general ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (Fonabosque), Mike Gemio, aseguró ayer que gran parte de la Chiquitanía boliviana es resiliente al fuego, por lo que se generará una reforestación natural, luego de sofocar los incendios. "Gran parte del bosque chiquitano tiene una gran capacidad de resiliencia al fuego, hay que trabajar en evitar que la mano humana entre, ese tiene que ser un trabajo prioritario. La naturaleza es la que hará su trabajo y generará una reforestación más natural", señaló. No obstante, también dijo que se encarará un trabajo de diagnóstico para identificar las zonas que no puedan reforestarse de manera natural.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario