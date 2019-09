Incendios arrasaron más de 3,5 millones de ha en Santa Cruz; el 64% es bosque

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Los da帽os por las quemas e incendios forestales suben a diario, pues pese a los esfuerzos de bomberos y de voluntarios, el fuego no logra ser sofocado en varios municipios de la Chiquitania. De hecho, ayer la Gobernaci贸n de Santa Cruz inform贸 que el fuego lleg贸 a otros tres municipios que se hab铆an mantenido a salvo de las llamas (San Ram贸n, Pail贸n y Ascensi贸n de Guarayos), por lo que en total se registran 49 incendios forestales activos en 15 municipios. La Fundaci贸n para la Conservaci贸n del Bosque Chiquitano (FCBC), que hace seguimiento a estos eventos, indic贸 que este a帽o suman 3.524.000 hect谩reas consumidas por el fuego en el departamento cruce帽o, de estos el 64% (2.265.275 hect谩reas) es bosque, el restante 36% (1.258.893), pastizales. El informe es hasta el 20 de este mes, en base al sistema NBR (聽脥ndice de Calcinaci贸n聽Normalizada NBR, por sus siglas en ingl茅s) de la fundaci贸n. El especialista del proyecto de Ecorregiones Conectadas Conservadas Sostenibles (Eccos), de dicha fundaci贸n, Andrea Marko, explic贸 que estas cifras demuestran que los da帽os son de mayor magnitud comparados al pico hist贸rico de los 煤ltimos a帽os, el 2010, cuando, seg煤n la Gobernaci贸n, se quemaron 3,5 millones de hect谩reas. "Lo peor de este a帽o es que dos tercios de las partes quemadas son bosques, mientras que en 2010 la relaci贸n era inversa, un tercio era bosque", se帽al贸. Seg煤n Marko, a diferencia de los a帽os anteriores, en esta gesti贸n se est谩n registrando incendios donde nunca hubo y cit贸 como ejemplo 脩embi Guasu, donde ya se consumieron 404.862 hect谩reas, es decir, el 34% del total del 谩rea. Lo m谩s preocupante es que a煤n no termin贸 la 茅poca de quemas, falta un mes. Los datos de la Gobernaci贸n cruce帽a var铆an de los de la FCBC, pues seg煤n el 煤ltimo informe hasta ayer, 3.398.644 hect谩reas fueron consumidas por las llamas. En cuanto a focos de quema, el acumulado de este a帽o es de 29.857, pese a que a煤n no termin贸 el a帽o, la cifra no es distante a los de 2010, cuando sumaron 32.838. La responsable del proyecto Eccos, Leny Cu茅llar, enfatiz贸 que lo m谩s preocupante es que en esta gesti贸n se registraron da帽os en el territorio de los cinco pueblos ind铆genas del departamento y en 10 谩reas protegidas. "Hay personas que piensan que ya no hay fuego, pero a diario se sigue quemando. No es que se est谩n quemando palos, se est谩 quemando fuentes de vida, fuentes de provisi贸n de agua", manifest贸. Entre las maderas m谩s valiosas de las zonas afectadas est谩n: morado, tajibo y tipa. "Hay bosques que demoraron a帽os en formarse y de pronto, toda esa evoluci贸n se vio reducida a cenizas", lament贸, Daniel Coimbra, de la FCBC. Incendio a 15 km de parque El secretario departamental de Seguridad Ciudadana, Enrique Bruno, se帽al贸 que se est谩 reforzando el trabajo con maquinaria para proteger el parque Noel Kempff Mercado, pues el fuego est谩 a 15 kil贸metros del pulm贸n verde que tiene incalculable riqueza de flora y fauna. Para frenar el fuego, se trabaja con tres orugas (se aument贸 una), para abrir brechas. "El fuego sigue avanzando. Cada d铆a se queman miles de hect谩reas", dijo Bruno. Adem谩s de los tres municipios mencionados, hay incendios en San Ignacio de Velasco, San Jos茅 de Chiquitos, Concepci贸n, San Rafael, Robor茅, San Mat铆as, Charagua, San Antonio de Lomer铆o, San Miguel, Puerto Su谩rez, San Javier y El Carmen Rivero T贸rrez. En Pail贸n el fuego fue controlado. Cristina Chirino, del Servicio Nacional de Meteorolog铆a e Hidrolog铆a (Senamhi), inform贸 de que entre hoy y ma帽ana se esperan lluvias en la Chiquitania, luego se quedan vientos del sur. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario