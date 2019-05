Indagan a funcionarios del TSJ y el TCP por favorecer a Montenegro

Fotografia: Fiscal铆a Agrandar la foto + Twittear Las investigaciones por el supuesto favorecimiento al narcotraficante Pedro Montenegro Paz alcanzan no solamente a funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sino tambi茅n a miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Ambas instancias tardaron casi tres a帽os en notificar a la Fiscal铆a Departamental de Chuquisaca sobre la existencia de la Sentencia Constitucional 0711/2016-S1 que revoc贸 la sentencia de un juez de Cotoca (Santa Cruz), que dejaba sin efecto la detenci贸n preventiva con fines de extradici贸n a Brasil para el narcotraficante. Mauricio Nava Morales, fiscal departamental de Chuquisaca, inform贸 ayer que se inici贸 una investigaci贸n, de oficio, en contra de "autor o autores" de delitos de incumplimiento de deberes y falsedad ideol贸gica. La investigaci贸n est谩 dirigida a funcionarios del TSJ y del TCP. "La relaci贸n de hechos que nosotros tenemos, primero, se basa en una posible falsedad en el auto supremo y, dos, en la omisi贸n que ha tenido, que ha existido por alg煤n funcionario, presumimos, en el Tribunal Constitucional por habernos notificado reci茅n despu茅s de tanto tiempo. No nos olvidemos que la sentencia constitucional es de 2016", explic贸 Nava. Seg煤n un reporte de Unitel, tres miembros del TSJ declararon el pasado martes ante el Ministerio P煤blico. Sin embargo, Nova anunci贸 que tambi茅n se citar谩 a funcionarios del TCP. El pasado 15 de mayo, el presidente del TSJ, Jos茅 Antonio Revilla, denunci贸 que el contenido del Auto Supremo 075/2015, que dispon铆a la detenci贸n preventiva de Montenegro con fines de extradici贸n a Brasil, fue alterado o suprimido, supuestamente para beneficiar a Montenegro, a quien, efectivamente, el Juez de Partido, de Sentencia Penal, de Ni帽ez y Adolescencia y Mixto de Cotoca, del departamento de Santa Cruz, le concedi贸 la tutela que dej贸 sin efecto la orden de detenci贸n. Revilla anunci贸 procesos penales para los responsables de alterar el contenido del Auto Supremo 075/5015. M谩s implicados El vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Darwin Vargas, y su esposa, la magistrada suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, Joyce Lizeth Choquerive, se presentaron ayer a la Fiscal铆a de Sustancias Controladas para prestar su declaraci贸n informativa. Sin embargo, 茅sta fue suspendida dado que los fiscales no se presentaron debido a una cargada agenda. Vargas asegur贸 que se presentar谩 las veces que sea necesario y ratific贸 su inocencia. "Seguro de que voy a hablar con la verdad y demostrar mi inocencia y eximir de mi responsabilidad en la causa, es que me voy a presentar las veces que sea necesario", dijo Vargas, mientras que Choquerive evit贸 dar declaraciones a los medios de comunicaci贸n. El fiscal Gerardo Balderas inform贸 que esta semana est谩 prevista la declaraci贸n de la exmagistrada Mar铆a Bel茅n Laguna, tambi茅n involucrada con Montenegro. 聽 3 procesos tiene Montenegro. El primero por falsedad ideol贸gica, el segundo por legitimaci贸n de ganancias il铆citas y el tercero por tr谩fico de sustancias controladas. 聽 BIENES DE LA RED PASAR脕N AL ESTADO HASTA FIN DE A脩O REDACCI脫N CENTRAL El director nacional de la Direcci贸n General de Registro, Control y Administraci贸n de Bienes Incautados (Dircabi), Marcelo Guti茅rrez, inform贸 que esta semana se realiza el tr谩mite de recepci贸n de los inmuebles y veh铆culos de Pedro Montenegro Paz y Gonzalo Medina que fueron secuestrados en semanas pasadas con la finalidad de administrarlos. Indic贸 que la investigaci贸n se realiza en coordinaci贸n con la Unidad de Investigaciones Financieras (IUF) para establecer el origen de dichos activos, cuyo valor evit贸 precisar. Sin embargo, dijo que son 25 bienes, entre inmuebles y motorizados. Guti茅rrez agreg贸 que, en caso de encontrar pruebas de un origen il铆cito, los bienes pasar谩n al Estado hasta fin de a帽o. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario