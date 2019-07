Indagan infecciÃ³n viral de dos mÃ©dicos, descartan epidemia

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear La ministra de Salud, Gabriela Monta帽o, inform贸 聽que los dos pacientes m茅dicos que est谩n internados en terapia intensiva en dos centros hospitalarios de La Paz todav铆a no cuentan con un diagn贸stico determinado. Ambos presentan una sintomatolog铆a de tipo viral, pero se descart贸 que se trate de alg煤n tipo de influenza (H1N1 y H3N2). Del mismo modo, descart贸 una emergencia epidemiol贸gica por estos casos. "Tenemos hip贸tesis diagn贸sticas, una de las m谩s importantes es una enfermedad viral que debe ser corroborada laboratorialmente. Se ha descartado la influenza y otras enfermedades virales, tanto en estos pacientes como en una paciente anterior que ha fallecido 聽(...) . Estamos tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias. La poblaci贸n debe quedarse tranquila en ese sentido, es una situaci贸n controlada", asever贸 Monta帽o en una conferencia de prensa, anoche. Los doctores G. Vidales y M. Ortiz, profesionales del Hospital Gastroenterol贸gico, que se encuentran en estado cr铆tico, tendr谩n un primer diagn贸stico dentro de 48 horas. Estos resultados estar谩n a cargo del Instituto Nacional de Laboratorios (Inlasa). Las muestras de laboratorio de los pacientes tambi茅n fueron enviadas al Centro para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades CDC Atlanta, en Estados Unidos, y los resultados 聽estar谩n listos en 14 d铆as. De momento, se 聽tomaron otras medidas para salvar la vida de los dos pacientes. Se les administrar谩 suero inmune como parte del tratamiento y se 聽garantiz贸 la llegada de un lote de ribavirina, un medicamento antiviral, capaz de combatir gran variedad de enfermedades causadas por diferentes tipos de virus. 脡ste ser谩 puesto a disposici贸n no s贸lo de los dos m茅dicos afectados, sino del personal de salud que los atiende en el Hospital Obrero y en la Caja Petrolera de Salud. Se conform贸 una comisi贸n Monta帽o anunci贸 que se decidi贸 conformar una comisi贸n t茅cnica para hacer el seguimiento a todas las personas que hayan tenido contacto en un sentido epidemiol贸gico con los dos profesionales de la salud que permanecen internados, pero adem谩s de aquellos que hayan estado en contacto con la internista Ximena Cu茅llar que lleg贸 hace un mes de Caranavi y que falleci贸 el pasado 4 de junio. La joven fue atendida por ambos galenos y se presume que fue la persona que los contagi贸. "El caso (de Cu茅llar) era sospechoso de dengue inicialmente y, efectivamente, los ex谩menes laboratoriales para las muestras de la interna fueron efectuados en su debido momento descart谩ndose precisamente dengue e influenza y otras enfermedades virales. Por lo tanto, estamos abriendo la posibilidad diagn贸stica a otros virus que no son dengue, influenza o chikungu帽a. Entonces esas posibilidades requieren de otros ex谩menes. Esas son las razones por las cuales no tenemos un diagn贸stico cerrado", explic贸 Monta帽o. En ese sentido, se anunci贸 adem谩s que hoy llegar谩n expertos de la Organizaci贸n Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en el 谩rea de infectolog铆a (cl铆nica y de laboratorio) para coadyuvar con el trabajo del personal m茅dico que atiende a los pacientes. Por su parte, el representante de la OPS/OMS, Alfonso Tenorio, indic贸 que Bolivia tiene las condiciones para tomar las medidas diagn贸sticas, de tratamiento y control epidemiol贸gico que se requieren ante casos como los que se han presentado y que se est谩 manejando un mecanismo de bioseguridad nivel 4. Esto implica que se debe usar un tipo de barbijo, gafas, guantes y batas especiales; ayer 聽en 聽la noche el Ministerio de Salud inform贸 que se destinaron 100 equipos de este tipo para la Caja Petrolera de Salud y 100 para el Hospital Obrero. "Es un nivel donde existe el aislamiento respiratorio y total para evitar el contagio", destac贸 Tenorio. Consultado respecto a la situaci贸n de ambos galenos, el presidente del Colegio M茅dico de La Paz, Luis Larrea, se帽al贸 ayer 聽en 聽la ma帽ana que una de las hip贸tesis es que se trate de fiebre hemorr谩gica de tipo a煤n desconocido e inst贸 a la poblaci贸n a mantener la calma. Monta帽o enfatiz贸 que la poblaci贸n puede acudir con total normalidad a los centros de salud si tiene que hacerse alg煤n estudio, control o consulta. Se constat贸 ayer que el ingreso al Hospital Obrero era controlado. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario