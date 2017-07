Indígenas advierten que defenderán el TIPNIS con su vida

Agrandar la foto + Twittear Ante el anunció del presidente Evo Morales de que "tarde o temprano" se construirá la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos atravesando el TIPNIS, dirigentes indígenas advirtieron con defender su territorio hasta con su vida.

"Quiero que sepan, tarde o temprano va a haber ese camino, aunque se opongan algunos pequeños grupos", informó el presidente Morales, quien aseguró que hay total consenso con las organizaciones indígenas, las centrales como el Sécure, TIPNIS, Conisur, para anular la intangibilidad del territorio originario que garantiza la Ley 180.

A inicio de julio, dirigentes indígenas afines al MAS, en hojas membretadas de la Cámara de Diputados, presentaron un proyecto de ley para anular la intangibilidad del TIPNIS, para aprovechar los recursos naturales con participación de privados. Al respeto, dirigentes y exdirigentes de ese territorio afirmaron que el proyecto no fue consultado con las comunidades ni con el directorio indígena.

"Hay amenazas del Gobierno, las comunidades estamos acostumbradas. Los indígenas vamos a defender el TIPNIS, haya muertes o haya otro Chaparina; la posición de los indígenas es defender hasta con nuestras vidas", manifestó Pedro Moye. Agregó que hoy se reunirán con organizaciones y autoridades de Cochabamba para coordinar acciones de defensa del territorio indígena.

En la misma línea, la dirigente de la Subcentral TIPNIS, Marqueza Teco, expresó su rechazo y afirmó que los indígenas "no queremos carretera. Basta con el río que Dios nos creó y nos lo puso para que vivamos. No aceptamos ninguna carretera", reportó ANF.

Por su lado, Adolfo Chávez, dirigente indígena de Bolivia ante la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), lamentó la posición del Gobierno de insistir con la construcción de la carretera por el TIPNIS.

"El Presidente dice: 'Son unos cuantitos', así también afirmó en 2011 cuando marchamos desde Trinidad rumbo a La Paz. Pero yo estoy muy preocupado porque los chimanes, los mojeños y otras comunidades indígenas ya marcharon hasta la Loma Santa, ya hay hermanos allí y amenazaron con defender su hábitat así mueran", manifestó Chávez, quien indicó que esta vez los indígenas no se dejarán comprar con motores de luz u otros artículos.

En criterio de Chávez, el Gobierno debería preocuparse de solucionar los conflictos que tiene con las organizaciones sociales, como es el caso del alcalde de Achachachi y el de los cocaleros de Los Yungas. "Eso sin contar con el caso del narcoasesor", sostuvo.

El presidente Morales reiteró que se construirá la carretera porque en línea recta apenas faltan 50 kilómetros. "Dentro de esos 50 kilómetros pensé como 20 kilómetros hagamos túnel justamente para cuidar el medioambiente", dijo.