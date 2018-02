Indígenas critican declaración de Morales sobre Tipnis

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear La representante de la subcentral de mujeres del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Marqueza Teco, rechazó ayer las declaraciones del presidente Evo Morales, quien aseguró que si los benianos le piden que se realice la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos él activará la construcción de inmediato. Teco dijo los indígenas y pueblos originarios que pueblan el Tipnis van a estar en constante alerta y protegiendo el Tipnis porque consideran que la carretera que vaya atravesar el parque no les beneficia "en nada". "Nosotros tenemos apoyo de los benianos. Cuando se rechazó el nuevo código penal, nosotros salimos en apoyo de los benianos. Entonces ellos también nos van apoyar para defender el Tipnis", indicó. Ayer, durante la entrega del núcleo tecnológico productivo en Villa Tunari, Morales aseguró que la "mezquindad de la oposición" frustró la construcción y que de no ser así la carretera ya estaría concluida. "Si el pueblo beniano en especial no se opone, no tengo ningún problema para construir ese camino pavimentado Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, eso es para integrar toda Bolivia. Si el pueblo beniano nos dice que hagamos, ni se imaginan cómo va a haber desarrollo económico, no estamos lejos de eso, de integrarnos con otros departamentos", sostuvo Morales. Aseguró que la "derecha" utilizó a los indígenas para la defensa del Tipnis para perjudicar su gestión de Gobierno. Calificó el hecho como "mezquindad". Según Morales, el movimiento indígena se dio cuenta de que fueron utilizados, por eso proyectaron una ley que terminó con la intangibilidad y que deja abierta la posibilidad de la construcción de la vía. POLÉMICA CARRETERA INTERDEPARTAMENTAL La construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos busca unir a los departamentos de Cochabamba (centro) y Beni (noreste). Las estimaciones señalan que tendrá alrededor de 300 kilómetros de extensión. El presidente Evo Morales afirmó recientemente que calcula que entre 55 y 65 kilómetros de la carretera debe pasar por la mitad de la selva, donde se deberá abrir un camino o construir túneles. El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, reiteradamente anuncia que la carretera será "amigable" con el medio ambiente. Sostiene que el progreso del Tipnis y del departamento de Beni se encuentra "enclaustrado" por la falta de carreteras. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario