Informe de EEUU: Bolivia tercer mayor productor de coca y cocaína en el mundo

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Como cada a√Īo, esta semana el Departamento de Estado de EUU present√≥ al Congreso de ese pa√≠s el¬†Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narc√≥ticos, un documento que analiza el nacrotr√°fico en cada pa√≠s y revisa los avances para reducir la producci√≥n y tr√°fico de sustancias il√≠citas. Seg√ļn este documento, en 2018, Bolivia fue el tercer mayor productor de "coca y coca√≠na en el mundo" y una zona de tr√°fico de coca√≠na peruana. Sobre la producci√≥n de coca√≠na, el texto se√Īala que "la¬†producci√≥n potencial de coca√≠na pura en Bolivia sigue siendo hist√≥ricamente alta en 249 TM en comparaci√≥n con las 170 TM de¬†hace una d√©cada". Ausencia de datos El informe estadounidense dice que no hay datos disponibles para respaldar las afirmaciones del Gobierno boliviano "de que el consumo de coca tradicional, cultural y medicinal ha aumentado", argumento que fue utilizado, seg√ļn el texto, para justificar¬†el aumento de la legalidad que pas√≥ de 12.000 hect√°reas a 22.000 con la nueva Ley General de Coca. Seg√ļn la estimaci√≥n realizada, hay un excedente del 38% de coca que no es utilizada con fines tradicionales. Sin embargo, en meses pasados el ministro de Gobierno Carlos Romero indic√≥ que hubo un incremento del 6% de cultivos de hoja de coca y que Bolivia es considerado un pa√≠s mod√©lico en los esfuerzos que hace por la reducci√≥n de los cultivos. "Es¬†una cifra manejable, no est√° fuera de control", indic√≥, seg√ļn archivos de Unitel. Por otra parte, inform√≥ en el Congreso de Eurolat el pa√≠s invirti√≥ entre 2009 a 2018¬†m√°s de 637 millones de d√≥lares en la aplicaci√≥n de un modelo propio en la lucha contra las drogas. Falta de controles El estudio cuestiona los "controles inadecuados" sobre el mercado legal de coca y el tr√°nsito hacia otros pa√≠ses. "Bolivia debe intensificar los esfuerzos para detener el desv√≠o de coca a la coca√≠na mediante el endurecimiento de los controles sobre el comercio de hoja de coca, logrando reducciones netas en el cultivo de coca, y mejorar la aplicaci√≥n de la ley y los esfuerzos judiciales para investigar y procesar las actividades delictivas relacionadas con las drogas", finaliza el cap√≠tulo relacionado a Bolivia. EL DEBER intent√≥ comunicarse con el ministro de Gobierno para conocer su opini√≥n sobre este informe pero hasta la publicaci√≥n de este art√≠culo, no hab√≠a respondido a las llamadas. La 'lista negra'

Además de Bolivia, el reporte menciona a los siguientes países como los principales productores de drogas ilícitas y/o zonas de tránsito de drogas: Afganistán, Bahamas, Belice, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.