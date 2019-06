Informe sobre barcazas dice que Bs 201,1 MM son irrecuperables

Agrandar la foto + Twittear Un informe de fiscalizaci贸n sobre el caso barcazas chinas concluy贸 聽que "es irrecuperable" el monto de 聽 201,1 millones de bolivianos que pag贸 el Estado por las 16 barcazas, 聽dos remolcadores y el transporte de los mismos. El documento fue elaborado por Oscar Ortiz, senador y candidato de la alianza Bolivia Dice No. Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) afirmaron que las pesquisas "siguen su curso" y que el Ministerio P煤blico abri贸 un proceso contra 20 personas, entre civiles y militares. De acuerdo al reporte de Ortiz, el Estado pag贸 11,5 millones de d贸lares para la adquisici贸n de los empujadores, 14,4 millones de d贸lares por las barcazas y tres millones de d贸lares por el transporte. Los 聽 montos suman 28,9 millones de d贸lares (201,1 millones de 聽bolivianos). "Ese monto es pr谩cticamente irrecuperable porque la carta Stand By, que cubr铆a la inversi贸n para los remolcadores, 聽fue perdida por un mal manejo de informaci贸n entre el BCB y 聽la Empresa Naviera Boliviana (Enabol); asimismo, la carta Stand By que cubr铆a la inversi贸n para las barcazas se perdi贸 a causa de la suscripci贸n de un protocolo de entrega y aceptaci贸n", se lee en el informe que llega a 聽 ocho conclusiones. El caso barcazas se destap贸 en 2012, luego de 聽revelarse irregularidades en la suscripci贸n del contrato entre la Enabol y las empresas coreano-chinas subcontratadas por la compa帽铆a General Marine Business, 聽en 聽2009. Hasta la fecha, 聽el Estado no ha podido recuperar esos productos navieros y 10 a帽os despu茅s del pol茅mico caso, 聽"ni siquiera se ha iniciado el juicio contra los responsables" y "se desconocen" los avances del proceso, se帽ala el informe de fiscalizaci贸n. Frente a ese reporte, el senador Rub茅n Medinaceli afirm贸 que "el tratamiento de este tema est谩 en curso". "Entendemos que los medios jur铆dicos con los que contamos son lentos, nadie se ha olvidado del tema y nadie est谩 protegiendo a nadie", dijo. Ortiz lament贸 que en 10 a帽os del caso "barcazas chinas" no haya 聽 responsables, por lo que se comprometi贸 a agilizar el proceso -adem谩s 聽otros que est谩n paralizados-, en caso de ser elegido 聽presidente 聽el 20 de octubre. "Quiero comprometerme que apenas entremos al Gobierno, en enero pr贸ximo, vamos a agilizar todos estos casos como las barcazas chinas. Ya tenemos toda la informaci贸n, tambi茅n vamos a procesar a todos los responsables de la inacci贸n: 聽fiscales, jueces, Contralor铆a, y tambi茅n autoridades del Ejecutivo, que nunca actuaron para evitar el da帽o al Estado", sostuvo. La 聽adquisici贸n Objeto Las barcazas y los empujadores 聽deb铆an ser adquiridas para exportar productos y materias primas a mercados internacionales, 聽a trav茅s de la Hidrov铆a Paran谩-Paraguay.

Norma En abril de 2009, y mediante el Decreto Supremo N潞 98, el presidente Evo Morales autoriz贸 al Ministerio de Econom铆a y Finanzas el desembolso de 30 millones de d贸lares para la adquisici贸n de de 16 barcazas y dos 聽empujadores. El Estado pag贸 por adelantado.