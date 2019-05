Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El Tribunal Supremo Electoral (TSE), a trav茅s del Servicio de Registro C铆vico (Sereci), inicia hoy el proceso de empadronamiento masivo en todo el pa铆s y en 33 naciones donde residen bolivianos; sin embargo, colectivos y migrantes en Italia, Espa帽a y Gran Breta帽a denunciaron que no existe informaci贸n en los consulados, que no se capacit贸 ni convoc贸 al personal y que se oculta informaci贸n a los residentes. La presidenta del TSE, Mar铆a Eugenia Choque, afirm贸 que todo est谩 listo para el empadronamiento y que este proceso se extender谩 hasta el 14 de julio. El Sereci moviliz贸 un total de 1.541 equipos de registro biom茅trico testeados y que garantizan 贸ptimas condiciones de funcionamiento. 1.474 equipos biom茅tricos que se desplegar谩n a puntos fijos en las capitales y brigadas m贸viles que recorrer谩n el 谩rea rural del pa铆s, mientras que en el exterior se movilizaron 258 equipos biom茅tricos: 216 fueron despachados hacia 33 pa铆ses. Sin embargo, en algunos pa铆ses los migrantes denunciaron desinformaci贸n. Mar铆a Fern谩ndez, de la Asociaci贸n Comprometidos con Bolivia, de B茅rgamo, Italia, se帽al贸 que los consulados en ese pa铆s ocultaron informaci贸n. "Por lo menos en B茅rgamo se trata de que han ocultado toda la informaci贸n del proceso de empadronamiento y lo que es m谩s grave del proceso de contrataci贸n de notarios para el empadronamiento. La ley prev茅 que el TSE, para garantizar la transparencia, debe hacer convocatorias p煤blicas para el personal, pero aqu铆 no se ha escuchado nada", dijo. Andrea Navajas, desde Mil谩n, asever贸 que "hemos hecho visitas y llamadas al consulado y dicen que no tiene informaci贸n y que no saben nada (del empadronamiento). No es posible que el d铆a antes del inicio del empadronamiento no tengamos la m铆nima idea de cu谩ndo va a empezar". Se帽al贸 que en Roma tampoco saben del proceso de registro. Desde Sevilla, Espa帽a, Julia Gonzales explic贸 que el personal del consulado peg贸 una convocatoria para notarios electorales por unos d铆as en el tabl贸n de avisos, pero que despu茅s desapareci贸 y cuando se enter贸 ya hab铆an comenzado las capacitaciones. Otra ciudadana se帽al贸 que la preocupaci贸n es que los consulados contraten a funcionarios "manejables" o afines al MAS . Desde Gran Breta帽a, se inform贸 que si bien ya se realizaron los cursos de capacitaci贸n de notarios, los residentes no se enteraron de las convocatorias y se desconoce a qui茅nes se seleccion贸. 聽 HABILITAN 118 PUNTOS DE REGISTRO EN COCHABAMBA REDACCI脫N CENTRAL El Tribunal Electoral Departamental (TED), a trav茅s del Servicio de Registro C铆vico (Sereci), habilitar谩 desde hoy 118 puntos fijos y m贸viles para el empadronamiento masivo de ciudadanos en Cochabamba, de cara a las elecciones generales del 20 de octubre. Este n煤mero podr铆a aumentar de acuerdo al requerimiento de la poblaci贸n. Los puntos de registro fijos en el 谩rea urbana ser谩n 52 y 3 ser谩n m贸viles en el 谩rea metropolitana, y 43 puntos fijos y 20 m贸viles en las zonas rurales. El presidente del TED, Mart铆n Monta帽o, explic贸 que se prev茅 que el padr贸n departamental crecer谩 entre 7 y 8 por ciento respecto a la base de votantes de las elecciones generales de 2014, cuando se registraron 1. 128. 351 inscritos. Para este a帽o se prev茅 llegar a 1.312.702 empadronados. El acto de inicio del registro biom茅trico se realizar谩 hoy en ambientes del centro de empadronamiento masivo, ubicado en la avenida Sim贸n L贸pez entre las calles J. Garc铆a Meza y Washington, desde las 8:30. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario