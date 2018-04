Inician proceso disciplinario contra el fiscal Vera por audio

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear La Fiscalía General inició un proceso disciplinario contra el fiscal Departamental de Cochabamba, Óscar Vera. En un audio, supuestamente, ordenó a tres representantes del Ministerio Público no presentar una acusación formal contra el exalcalde Edwin Castellanos por la caída de un puente en esa urbe.

"El viernes, mi autoridad dispuso la apertura de un proceso disciplinario contra el fiscal Vera (el que debe iniciarse) de forma inmediata", informó el fiscal general, Ramiro Guerrero.

El 20 de abril, Unidad Demócrata (UD) presentó un audio que supuestamente revela la presión que ejerció Vera a los fiscales Sandra Mamani, Gustavo Ardaya y Pablo Guzmán para que no se presente la acusación formal y se extinga el proceso en contra el exalcalde de Cercado Edwin Castellanos por el colapso del puente Independencia, en octubre de 2015.

En el audio se escucha cómo una persona, que aparentemente es el fiscal de Distrito de Cochabamba, habla de que él asumirá las consecuencias de esta acción y que tiene todo "controlado" en la parte que corresponde del Órgano Judicial.

"No va a haber ningún procesamiento. Les estoy explicando que tenemos instrucciones", señala el fiscal de Distrito, pese a que los fiscales de materia le advierten de la irregularidad.

El fiscal general indicó ayer que autorizó a la Dirección de Régimen Disciplinario para que abra un proceso disciplinario para comprobar o no la veracidad de los audios. "Hoy (ayer) una comisión de (tres) fiscales se ha constituido para la revisión del caso en el que supuestamente se quiso interferir en el caso del puente caído cuando era autoridad (Castellanos)", afirmó Guerrero. Asimismo, explicó que el proceso no prescribió y que se encuentra en los estrados judiciales. Los fiscales que investigaban el caso sí presentaron un sobreseimiento contra un funcionario de la Alcaldía. Por eso, Guerrero ordenó a los fiscales de gestión realizar la auditoría en el caso que involucra al exalcalde Castellanos. "Hay una acusación y esto está en manos de Tribunal (de Justicia), ese proceso debe continuar", afirmó.

Guerreo agregó: "Luego de que la comisión de fiscales presente su informe de la auditoría se tomarán las acciones necesarias". Además, no descartó el inicio de un proceso penal si es que se comprueba la veracidad de los audios.

El paso a desnivel fue inaugurado el 19 de diciembre de 2014 y fue catalogado como la "obra estrella" de Castellanos. Sin embargo, a menos de un año de su entrega se hundió la parte central. Luego de suspender el tráfico por varios días, la nueva administración edil la demolió para evitar desastres. En 2015, Evo Morales pidió "cárcel" Declaración En octubre de 2015, el presidente Evo Morales pidió que se lleve a la cárcel a los responsables por la mala construcción del puente que cedió en Cochabamba, pero no descartó que el tema sea manejado de forma política. "Ahora, de esto, si está mal que lo metan a la cárcel, pero para ello hay que hacer auditorías, intervenciones. Nadie detiene ese tema", declaró sobre el proceso penal contra el exalcalde Edwin Castellanos.

En octubre de 2015, el presidente Evo Morales pidió que se lleve a la cárcel a los responsables por la mala construcción del puente que cedió en Cochabamba, pero no descartó que el tema sea manejado de forma política. "Ahora, de esto, si está mal que lo metan a la cárcel, pero para ello hay que hacer auditorías, intervenciones. Nadie detiene ese tema", declaró sobre el proceso penal contra el exalcalde Edwin Castellanos. Audios La oposición sacó a luz un audio en el que supuestamente el fiscal departamental instruye no presentar acusación contra Castellanos para que se extinga el proceso. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario