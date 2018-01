Intensiva deforestación en Pando y Santa Cruz

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear Los departamentos de Pando y Santa Cruz fueron identificados como los responsables de la mayor deforestación que sufre el país, situación que se concentra mayormente en tierras bajas donde existe cobertura boscosa. Un estudio de los expertos Lykke E. Andersen, Anna Sophia Doyle y Marta Kornacka señala que, aunque el departamento de Santa Cruz es responsable del 75% de la deforestación ocurrida en el periodo 1990-2010, debido a la producción de soya y la reciente expansión de actividad ganadera, la deforestación per cápita (por persona) es mucho mayor en el departamento de Pando. Añade que, en promedio, en el departamento de Santa Cruz por año una persona deforesta 825 m2 -ritmo mayor al de cualquier país del mundo. En tanto, en Pando se han perdido en promedio 2.052 m2 durante el mismo periodo expone el documento titulado "Quemas y Chaqueos", publicado en el ABC del Desarrollo de Bolivia del Instituto Inesad. Para el caso de Bolivia, los autores utilizaron datos a nivel municipal, del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Sernap y a FAO. AUTORIDAD DE BOSQUES La Autoridad de Bosques (ABT) informó que en Bolivia se registró en 2016 el 33 por ciento de incremento de la deforestación en el Departamento de Santa Cruz, que al presente registra en total el 84 % de su superficie deforestada. Al respecto, el director de Manejo de Bosques y Tierra de la ABT, Víctor Yucra, informó que en noviembre pasado se deforestaron 320.946,87 hectáreas en el país, superior a 240.466 hectáreas afectadas en 2015. ESPECIALISTAS Esta problemática fue compartida por el experto Alfonso Malky, quien explicó que Santa Cruz no solamente es el que deforesta en mayor escala en el país, sino que esta situación abre interrogantes sobre la futura provisión de agua. A este respecto, Malky refirió que Bolivia es uno de los países en el mundo que cuenta con mayores reservorios de agua dulce. De su parte, el responsable de Desarrollo Económico de la Gobernación de Santa Cruz, Luis Alberto Alpire, dijo que el potencial de ampliación de la frontera agrícola podría superar, "sin mayor problema", 5 millones de hectáreas de las 3.8 millones existentes al presente. Según el Plan de Desarrollo de Santa Cruz, la población boliviana hacia el año 2031 será de 15 millones de habitantes, de los cuales una mitad se concentraría en aquel Departamento. Alpire considera que Santa Cruz tiene asegurada la provisión de agua, pero aclaró que esa situación dependerá del trabajo de sus municipios y del Gobierno, impidiendo la pérdida de masa boscosa en las áreas protegidas. Explicó, asimismo, que existe alta dependencia de lo que se haga especialmente en el Parque Nacional Amboró, que es objeto actualmente de elevados niveles de deforestación. CIPCA La directora del Centro de Investigación y Capacitación del Campesinado, Pamela Cartagena, informó, de su parte, que solamente la soya ocupa alrededor de 2 millones de hectáreas de cultivos. Agregó que en un reciente Seminario Internacional se dijo que las acciones de la organización están dirigidas al desarrollo del agro familiar de pequeña escala. En forma paralela, se expuso que la Propuesta Económica Productiva (PEP) que se despliega actualmente en 400.000 hectáreas, aproximadamente, abarca regiones amazónicas, valles y el altiplano. ESCENARIO MUNDIAL El estudio ABC del Desarrollo en Bolivia, señaló que cerca de un tercio de la superficie terrestre del planeta está cubierta por bosques. Este porcentaje está bajando lentamente, sobre todo por la deforestación de bosques tropicales. Entre los países que más deforestan alrededor del mundo están Brasil, que ha perdido 53 millones de hectáreas durante el periodo 1990-2015; Indonesia, 28 millones; Nigeria, Myanmar y Tanzania, 10 millones de hectáreas cada uno; y Bolivia y Argentina, 8 millones de hectáreas cada uno. Sin embargo, la deforestación está parcialmente compensada por la reforestación y regeneración de bosques, sobre todo en el hemisferio Norte. China es el principal país reforestador del mundo, habiendo aumentado 51 millones de hectáreas de bosque durante el periodo 1990-2015. Estados Unidos le sigue ya que ha aumentado 8 millones de hectáreas; India que ha aumentado 7 millones; Rusia, 6 millones y Vietnam, 5 millones de hectáreas de bosque entre 1990 y 2015. MUNICIPIOS QUE DEFORESTAN MÁS . El mapa muestra el mismo indicador, pero a nivel municipal. 117 municipios están deforestando significativamente (perdiendo más de 50 m2 por persona por año) y en 29 municipios la regeneración de bosques es significativa (ganando más de 50 m2 por persona por año) . Los restantes 193 municipios tienen sólo pequeños cambios en la cobertura boscosa. Los cinco municipios que pierden más bosque son: Pailón, Santa Cruz; Bella Flor, Pando; Cuatro Cañadas, Santa Cruz; El Puente, Santa Cruz, y San Pedro, Santa Cruz (todos a un ritmo de pérdida de más de 6.000 m2 por persona por año) . En cambio, los cinco municipios con mayor regeneración de bosques son: Puerto Siles, Beni; Cajuata, La Paz; San Ignacio de Velazco, Santa Cruz; Presto, Chuquisaca, e Inquisivi, La Paz. 