Investigación de Lava Jato reactiva denuncia a supervisora de Misicuni

La investigación que anunció el Gobierno sobre el caso Lava Jato en el país desempolvó las denuncias de asambleístas sobre la presencia de la empresa brasileña Engevix, vinculada en el caso de corrupción en Brasil, como supervisora de las obras de Misicuni desde 2007 a través de un consorcio creado con socios bolivianos bajo la denominación Engevix Caem. El asambleísta de Demócratas, Mario Orellana, que denunció la vinculación de la empresa brasileña con el proyecto Misicuni, pidió que la comisión mixta que se conformará hoy, incluya este caso entre las obras investigadas a nivel nacional. "Es la oportunidad para que se profundice la investigación, especialmente se procese a todas aquellas personas que no han tomado en cuenta los antecedentes de esta empresa brasileña conocida por dar sobornos a funcionarios", afirmó. Por su parte, el diputado suplente del MAS, Ademar Valda, indicó que la comisión mixta debe valorar el caso en base a investigaciones preliminares. "No podemos afirmar que se la tome en cuenta porque está sujeta a la acumulación de evidencia y de pruebas", sostuvo. La empresa Engevix Caem firmó el primer contrato de supervisión con Misicuni en abril de 2007. Posteriormente, el primer trimestre de 2013, rubricó un segundo contrato por excepción por más de 2,9 millones de dólares, que sumados al primero llegan a un monto aproximado de 4 millones de dólares. La empresa está acusada en Brasil por dar sobornos a funcionarios de ese país para tener jugosos contratos con Petrobras, lo que le ganó investigaciones y sanciones dentro del caso de corrupción Lava Jato desde 2014. El Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4) de Brasil juzgó el 2017 la apelación criminal del núcleo de la empresa Engevix. La Octava Clase confirmó la condena del exvicepresidente de la constructora Gerson de Mello Almada y aumentó la pena en 15 años. En Bolivia serían seis las empresas brasileñas que participaron en proyectos estatales y están vinculadas en la Operación Lava Jato. El presidente de la Empresa Misicuni, Jorge Alvarado, prefirió no referirse al caso, que, según él, fue aclarado en 2016. Los expresidentes Carlos Mesa D. Gisbert y Eduardo Rodríguez Veltzé apoyaron el inicio de una investigación legislativa tras las nuevas denuncias que relación a Bolivia en la Operación Lava Jato. La empresa Camargo-Correa hizo alusión al país detallando pagos por 550 mil dólares en el proceso de adjudicación del tramo carretero Roboré-El Carmen. A través de su blog personal, Mesa detalla todos los pasos que se dieron durante su administración como la emisión de cuatro decretos supremos para garantizar la ejecución de las obras. Horas más tarde, Veltzé fue más escueto a través de su Twitter al referirse sobre el tema y su disposición de colaborar en el caso. Ayer a primera hora de la jornada, el presidente Evo Morales anunció que se conformará una comisión mixta en el Legislativo para investigar el caso. La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, adelantó que, en la sesión de Asamblea programada para hoy para interpelar al ministro de Gobierno, Carlos Romero, respecto a lo sucedido en Palmasola, pedirá modificar el orden del día e ingresar el tema. PUNTOS DE VISTA "En el marco del derecho de fiscalización que tenemos, demandamos que la investigación en Bolivia alcance a todas las constructoras brasileñas que hubieran tenido obras en Bolivia". Óscar Ortiz. Senador "Esperamos modificar el orden del día (...) para que podamos conformar esa comisión de manera inmediata y la investigación se hará por supuesto con plazos". Gabriela Montaño. Presidenta de la C. de Diputados CRONOLOGÍA Agosto de 2004 - Inician negociaciones

Las negociaciones para la construcción de la carretera comenzaron cuando el entonces presidente Carlos Mesa promulgó el Decreto Supremo (DS) 27693, en el que instruye al Servicio Nacional de Caminos licitar las obras. Dos meses después, a través del DS, vuelve a insistir a esa instancia a licitar y suscribir el contrato. Agosto de 2005 - Invitación directa

Eduardo Rodríguez Veltzé promulgó el DS 28277, autorizando al SNC realizar la invitación directa y la licitación para el tramo carretero El Carmen-Arroyo Concepción. Se amplía la ejecución de la obra a 30 meses. Diciembre de 2005 - Contratación

Se firma el DS 28506 pidiendo reglamentar la Ley N° 3187 de Sandro Giordano y autorizando al SNC proceder a la contratación de las empresas ARG-Camargo Correa la construcción del tramo Roboré-El Carmen y abroga el DS 28278. Enero 2009 - Entregan proyecto

Los tramos Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción, del corredor vial bioceánico Santa CruzPuerto Suárez, fueron entregados en presencia de los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, cuando Patricia Ballivián fungía como presidenta de la ABC.