Investigan denuncia de trÃ¡fico de Ã³rganos en el Obrero

Autoridades investigan una denuncia de tráfico de órganos que involucra al Hospital Obrero de la Ciudad de La Paz. La víctima sería una mujer, quien habría sido presionada para vender su riñón. La ministra de Salud, Gabriela Montaño, informó que la denuncia fue puesta ante la Policía la noche del miércoles por el hermano de la posible víctima. Según relató, la familia había dado por desaparecido a la mujer, pero la encontraron en el Hospital Obrero, donde en las siguientes horas y días sería sometida a una intervención quirúrgica. La presunta víctima  dijo que había sido presionada y amenazada para vender un riñón, indicó la ministra Montaño. La autoridad dijo que vender órganos está prohibido por norma, y que para hacer un trasplante debe ser de forma gratuita y voluntaria. Señaló que la presión a la víctima habría sido ejercida por la familia de la receptora del riñón, pero además existen indicios de que personal del Hospital Obrero estaría involucrado. La Ministra indicó que al investigar el caso hubo muchas contradicciones en el centro médico, e incluso en primera instancia se negaba conocer a la víctima. Señaló que entre esas situaciones irregulares también se ha detectado que no se siguieron protocolos y no se informó al programa nacional del tema renal, como debió hacerse. Montaño no quiso adelantarse a calificar este hecho como tráfico de órganos. Indicó que en la investigacion se verá el tipo penal que se hubiese cometido en este caso.