Investigan millonario desfalco en telefónica

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear La denuncia de una sustracci贸n interna a la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas) que alcanza a unos 7,7 millones de d贸lares, supuestamente por alg煤n tipo de robo financiero, fraude o estafa, ser谩 investigada para establecer responsabilidades, anunci贸 el ministro de Trabajo, Milton G贸mez. Cabe recordar, que la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas) present贸 al Ministerio P煤blico la auditor铆a que devela el robo de $us 7,7 millones del programa Cotas en Cuotas por el que han suspendido a seis trabajadores. Sin embargo, se dijo que no se entregar铆a el documento a los medios de informaci贸n porque considera que se trata de una prueba. En tanto que la Central Obrera Departamental (COD) anunci贸 la petici贸n de una auditor铆a administrativa. Asimismo, director de comunicaci贸n de Cotas, Delmar M茅ndez, seg煤n publicaci贸n de El Deber, sostuvo que la auditor铆a es un elemento probatorio, que se ha judicializado y eso imposibilita que la entreguen a los medios de informaci贸n, ya que entorpecer铆a el proceso judicial. G贸mez manifest贸 que "se est谩 haciendo la fiscalizaci贸n por el Ministerio de Trabajo" para esclarecer lo sucedido, aunque a煤n en "etapa de interpretaci贸n de la legislaci贸n", por lo que pidi贸 "no adelantar opiniones ni especular" sobre lo ocurrido. Por otro lado, seg煤n EFE, el presidente de la C谩mara de Diputados de Bolivia, V铆ctor Borda, lament贸 que el Ministerio P煤blico no hubiera iniciado una investigaci贸n de oficio. "Parece que el Ministerio P煤blico siempre espera una nota o una demanda. Si se escucha un acto de corrupci贸n, deber铆a iniciar de oficio un proceso de investigaci贸n", declar贸 el pol铆tico oficialista, de acuerdo con un comunicado de la C谩mara Baja. Entretanto, el diputado cruce帽o que preside la Comisi贸n de Econom铆a Plural de esta C谩mara, Henry Cabrera, inform贸 que esta instancia aprob贸 una petici贸n de informe oral dirigida al Ministerio de Trabajo. El objetivo es que este departamento "haga conocer sobre el da帽o econ贸mico", seg煤n el comunicado. La petici贸n reclama, adem谩s, que se aclare "qui茅nes son los representantes legales de las empresas que prestan servicios a la cooperativa y si tienen alg煤n parentesco con los actuales consejeros de administraci贸n y vigilancia". El parlamentario del MAS por Santa Cruz Edgar Monta帽o enfatiz贸 que el pedido es para que se d茅 con los autores intelectuales. "No hemos pedido la renuncia de nadie, porque es f谩cil saltar del barco cuando hay problemas", advirti贸. "Hasta el momento no hay ni un detenido y simplemente est谩n viendo qui茅nes van a declarar, si son primero los se帽ores que tienen deudas atrasadas con Cotas o los altos directivos que ganan jugosos sueldos", manifest贸. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario