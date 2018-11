InvestigarÃ¡n a DGAC por denuncias de pilotos

Agrandar la foto + Twittear El Ministerio de Obras P煤blicas investigar谩 a la Direcci贸n de Aeron谩utica Civil (DGCA) sobre denuncias formuladas por la Asociaci贸n de Pilotos Civiles de Santa Cruz, que atribuy贸 a la autoridad de la aviaci贸n civil en Bolivia, "poner en riesgo la seguridad operacional del sector". Lo se帽alado corresponde al ministro de Obras P煤blicas, Milton Claros, mientras que el director de la entidad estatal de aeronavegaci贸n civil (DGAC), Celier Aparicio, rechaz贸 las acusaciones de los pilotos. En suma, el Ministerio deriv贸 a su propia unidad de transparencia la investigaci贸n. NAVE CP2600 Un funcionario de la Direcci贸n General de Aeron谩utica Civil denunci贸 que el director de Seguridad Operacional, Juan C. M., emiti贸 documentos de aeronavegabilidad de la nave CP 2600 con el fin de que ingrese al territorio del vecino pa铆s. La carta dice que se puso en riesgo la vida del Ministro de Obras P煤blicas. Claros se帽al贸 que lleg贸 la nota a su despacho sobre la denuncia en relaci贸n a un vuelo hacia Brasil, autorizado con documentaci贸n falsificada, y dijo ser谩 la Unidad de Transparencia para que realice la investigaci贸n del caso. ANF sostuvo que Claros minimiz贸 ese tema. Dijo a continuaci贸n que no puede emitir criterio, debido a que est谩 en curso la investigaci贸n. "Muchas veces se presentan denuncias infundadas; veremos cual resultado de la investigaci贸n de transparencia", se帽al贸. Con respecto a la seguridad de la aeronavegaci贸n, Claros afirm贸 que se mejora continuamente la seguridad operacional, y prueba de ello es la calificaci贸n de representantes de la Organizaci贸n de Aviaci贸n Civil Internacional (OACI). 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario