Jueces liberaron a 80% de los aprehendidos por narcotrÃ¡fico

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El 80% de las 34.890 personas detenidas por narcotr√°fico entre ¬†2010 y 2018 fueron liberadas por los jueces que conocieron los casos, denunci√≥ ayer el viceministro ¬†de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe C√°ceres. "Todos creen que estas 34.890 personas est√°n en las c√°rceles, Falso. Aqu√≠ tenemos un serio problema con el Poder Judicial (...) lastimosamente una mayor√≠a, un 70 u 80% de estas personas, incluso sorprendidos ¬†con las 'manos en la masa' ¬†son liberadas en un par de ¬†meses. Este es uno de los problemas que ¬†atravesamos", asegur√≥ C√°ceres. El Zar antidrogas sali√≥ ayer a responder ¬† ¬†las graves cr√≠ticas que hizo la diputada Rose Marie Sand√≥val sobre los casos de corrupci√≥n que afectan a los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotr√°fico (Felcn) y ¬†de la ¬†Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), involucrados en el favorecimiento de contratos a un consorcio de empresas en ¬†la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotr√°fico (Uelicn). La diputada acus√≥ al viceministro de permitir la corrupci√≥n y no rendir informes por estos ¬†casos de corrupci√≥n que ella denunci√≥. Sand√≥val y otros diputados de su bancada solicitaron una auditor√≠a especial para determinar el da√Īo econ√≥mico que se ocasion√≥ al Estado al favorecer a cinco empresas, que entre 2013 a 2018 se adjudicaron contratos por un monto aproximado de 55 millones de d√≥lares. En esa l√≠nea, C√°ceres rechaz√≥ las denuncias y dijo que era f√°cil observar, criticar, pero que nunca proponen medidas. Adem√°s, desafi√≥ a sus cr√≠ticos a probar sus denuncias. Asegur√≥ que en el caso de la Uelicn, hay una resoluci√≥n firmada en 2009 por varios ministerios. En ese documento se ¬†establece que es una unidad desconcentrada, ¬†"por lo tanto, no tengo ninguna tuici√≥n sobre esta instituci√≥n", asever√≥ C√°ceres. Para justificar el trabajo antidroga del Gobierno, el viceministro inform√≥ que en los √ļltimos ocho a√Īos se secuestr√≥ ¬†e incineraron 231 toneladas de coca√≠na, adem√°s de ¬†2.770 toneladas de marihuana despu√©s de 116.440 operativos en el pa√≠s. Report√≥ tambi√©n que se ¬†destruyeron 452 laboratorios de cristalizaci√≥n y 382 ¬†laboratorios de reciclaje, y no ¬†pudo precisar el n√ļmero de ¬†avionetas secuestradas en el pa√≠s. "Debemos bordear las ¬†15, ¬†16 a 18 avionetas. No tengo el dato preciso", se√Īal√≥. En relaci√≥n al porcentaje de las personas aprehendidas y liberadas en ¬†estos ocho a√Īos, C√°ceres apunt√≥ a los jueces. Reiter√≥ que mientras los efectivos antidrogra hacen su trabajo y detienen a delincuentes, los jueces los liberan en un par de semanas "sin mayores tr√°mites". ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario