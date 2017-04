Juez ordena libertad de León luego de 10 meses de encierro

Fotografia: Amilcar Barral/ Erbol Agrandar la foto + Twittear A 10 meses de estar encerrado en el penal de San Pedro, Eduardo León saldrá de la cárcel gracias a la determinación de un juez que le aceptó su solicitud de cesación a la detención preventiva. El diputado y amigo de León, Amílcar Barral, informó que el juez Fernando Rivadeneira decidió otorgar al acusado detención domiciliaria con el derecho al trabajo, la presentación de tres garantes y la obligación de firmar un libro de registro semanalmente. León está acusado de supuestamente usar una libreta militar falsa para conseguir su título profesional de abogado. El sindicado denunció que es víctima de persecución política, por haber patrocinado a la exnovia del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata. La esposa de León, Graciela Mendoza, aseguró que su pareja debió defenderse en libertad desde el primer día porque es inocente del cargo que se le imputa. Afirmó que la libreta militar supuestamente falsa es un montaje. "Su único pecado ha sido defender a una mujer que no tiene nada de principios", dijo Mendoza. Barral estimó que, con esta decisión judicial y el cumplimiento de los trámites, León debería hacer efectiva su liberación máximo hasta pasado mañana. Agregó que está emocionado por la decisión del juez Rivadeneira y expresó su deseo de que en estas horas no surjan otros procesos en contra de su amigo. Graciela Mendoza recordó que su esposo también está procesado por supuesta trata y tráfico en el caso del presunto hijo de Morales y Zapata. Indicó que por este proceso León ya tiene otra detención domiciliaria y pagó 12 mil dólares de fianza. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario